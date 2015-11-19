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Города-побратимы Брест и сербская Суботица намерены развивать торгово-экономические отношения

19 ноября 2015 16:55
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Новости Беларуси. Пример белорусско-сербского сотрудничества на региональном уровне. Города-побратимы Брест и сербская Суботица: уже разработана предварительная дорожная карта, которая позволит обеим сторонам выйти на серьезные проекты. К  этому моменту уровень взаимной торговли между Брестом и Сербией — порядка трех миллионов долларов.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Можно говорить о высокой востребованности на том рынке товаров наших брестских предприятий. Прежде всего это предприятия легкой промышленности: так называемые наши швейники, продукция лампового завода, электромеханического завода, которые найдут своего покупателя на том рынке.   

Сербская сторона заинтересована в поставках своей сельхозпродукции, а также в транзите товаров через Беларусь в Россию. Брестчане выказали готовность инвестировать в перерабатывающие предприятия Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Сербия # Александр Рогачук

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