Города-побратимы Брест и сербская Суботица намерены развивать торгово-экономические отношения

Новости Беларуси. Пример белорусско-сербского сотрудничества на региональном уровне. Города-побратимы Брест и сербская Суботица: уже разработана предварительная дорожная карта, которая позволит обеим сторонам выйти на серьезные проекты. К этому моменту уровень взаимной торговли между Брестом и Сербией — порядка трех миллионов долларов.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Можно говорить о высокой востребованности на том рынке товаров наших брестских предприятий. Прежде всего это предприятия легкой промышленности: так называемые наши швейники, продукция лампового завода, электромеханического завода, которые найдут своего покупателя на том рынке.

Сербская сторона заинтересована в поставках своей сельхозпродукции, а также в транзите товаров через Беларусь в Россию. Брестчане выказали готовность инвестировать в перерабатывающие предприятия Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.