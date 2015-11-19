Белорусские парламентарии приняли изменения и дополнения в закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства»

Новости Беларуси. События, происходящие в мире, заставляют страны пересматривать подходы к обеспечению национальной безопасности, совершенствовать не только методы, но и способы защиты. О том, как в Беларуси работают над эффективностью такой системы говорили 19 ноября в Палате представителей. Депутаты уверены, не менее серьезная работа должна вестись и на законодательном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Русак, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

Происходят какие-то изменения, накапливается какой-то опыт, поэтому работа по внесению определенных изменений в законодательство будет продолжаться. В частности, сейчас на рассмотрении нашей комиссии находится проект закона об усилении борьбы с терроризмом, например. Но это не потому, что грянул гром и возникла такая необходимость. Это плановая работа, которая не связана ни с событиями в Париже, ни с российским самолетом.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Не только управление «К», которое занимается электронной разведкой и разведкой в средствах массовой информации, в медийных сферах, так скажем, но и другие службы, которые имеют микроподразделения соответствующего профиля, ориентированы сегодня на выявление потенциальных либо реальных угроз нашей безопасности.

19 ноября белорусские парламентарии в первом чтении приняли изменения и дополнения в закон «О поддержке малого и среднего предпринимательства». Предполагается, что представители бизнеса, в случае необходимости, смогут повторно обращаться за государственной финансовой поддержкой. Ранее при непогашенном займе получить помощь было невозможно. Так же с пяти до трех лет уменьшен минимальный срок аренды недвижимости. Это должно способствовать повышению интереса арендаторов к приобретению помещений в собственность.

Николай Колтунов, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Господдержка будет оказываться предприятиям, которые имеют долю уставных фондов 49%. Ранее эта цифра была 25%. Много сегодня говорят, что нужно дать малому и среднему бизнесу равные условия для доступа к кредитным ресурсам. Сегодня, как мне известно, на 2016 год Банк развития запланировал для малого и среднего бизнеса 800 млрд. рублей под ставку 17%.