Президенты Беларуси и Сербии подписали совместное заявление

Новости Беларуси. Беларусь-Сербия: на основе взаимной поддержки. Лидеры двух государств в очередной раз подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению отношений между странами. Встреча Александра Лукашенко и Томислава Николича прошла сегодня, 19 ноября, во Дворце Независимости. Двух президентов уже не один год связывают без преувеличения дружеские отношения. Поэтому в разговоре главы государств затронули очень много разных тем. Александр Лукашенко также поблагодарил своего сербского коллегу за поддержку, оказанную во время недавней президентской кампании, и особенно подчеркнул, что сегодня в отношениях Беларуси и Сербии нет проблем, которые бы не решались.

Сербская делегация во главе с президентом прибыла в Минск еще накануне, 18 ноября. Официальный визит Томислава Николича рассчитан на три дня, но основной день переговоров именно сегодня, 19 ноября. Они начались во Дворце Независимости еще до полудня.

Сербского лидера и его супругу Драгицу приветствует Александр Лукашенко. В статусе президента Николич приезжает в Беларусь уже во второй раз. В Минске встречают по всем правилам официального визита. По законам дипломатии и гостеприимства — сначала звучит гимн страны гостя.

Проходя по красной ковровой дорожке, сербский президент преклонил голову перед белорусским флагом. В политику с головой окунулся Николич после политического кризиса и распада Югославии. Ему тогда было около 40. Придя к власти в 2012, Николич стал исправлять ошибки в отношениях с Беларусью. Именно так он говорил в свой первый президентский визит в Минск в 2013. С тех пор лидеры государств видятся ежегодно. В последний раз Александр Лукашенко посещал Сербию в июне 2014 года. До этого бывал еще трижды.

В 2009 между государствами подписано соглашение о свободной торговле. С тех пор товарооборот вырос почти в пять раз — со скромных 50 до сегодняшних 250 миллионов долларов. И хоть до намеченного и заветного полумиллиарда еще работать и работать, но достичь такой цифры общей торговли рассчитывают в ближайшие несколько лет. Этому способствует и то, что президенты смогли найти общий язык. Хоть сам Николич говорил на сербском, но белорусского президента понял без переводчика.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается политических отношений, то у нас вообще проблем особо нет. Мы понимаем систему власти в Сербии. Если какие-то партии выражают свое мнение, которое не сходится с нашей и вашей позицией, то это не агрессивное мнение, это мнение отдельных людей. А в подавляющем своем большинстве мы имеем очень позитивный прогресс в этом отношении. И я должен сказать, это благодаря тому, что вы сделали как президент за последние годы. Мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать, так же, как и вы, в международных организациях. Мы пообещали вашему председательству в ОБСЕ, что сделаем максимум для того, чтобы вы никогда не сказали, что мы были пассивны в этот период в Организации безопасности сотрудничества в Европе. Недавно был ваш министр иностранных дел здесь, мы провели очень конструктивную беседу, обсудили все вопросы. Больше всего мы касались вопросов нашей братской Украины. И все, о чем просили нас ваши коллеги, мы свято исполняем, и не только потому, что это надо делать, что мы вам пообещали, но еще и потому, что Украина – очень близкая, родная нам страна. И мы хотели бы, чтобы там всегда был мир.

Я очень ценю наши личные отношения, дружеские отношения. Дай бог, чтобы у меня со всеми главами государств были такие отношения. Они очень многое значат для отношений государств.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

То, что я посетил вашу страну первым после президентских выборов, это, наверное, судьба. Ведь два года назад мой визит в Беларусь был первым после моей победы на выборах в Сербии. Хочу еще раз вас поздравить с победой. Добавлю, что предрассудки насчет Беларуси в Сербии до сих пор присутствуют, но где бы мы ни были в Минске — сразу видно, что город очень прогрессирует, как и вся страна. Мы утвердили наше сотрудничество и личную дружбу. В Евросоюзе я говорил, что они ошибаются, не сотрудничая с Беларусью. Затем европейские лидеры приехали в Минск, когда ситуация в Украине стала трагичной. Я надеюсь, что последовавшая отмена санкций будет прочной. Санкции — всегда позор для тех, кто их вводит, а не для тех, в отношении кого их вводят.

Беларусь всегда открыто и честно выстраивала отношения с Сербией. И когда в 99-м Белград бомбили, Александр Лукашенко приехал, чтобы выразить свою поддержку Сербии. Беларусь осудила агрессоров. Руку помощи протянул официальный Минск после сильнейшего наводнения в Сербии весной 2014. Сразу же отправили гуманитарный груз и вертолеты МЧС. Так что дружить с Беларусью сербам легко.

Драгомир Карич, Почетный консул Республики Беларусь в Белграде, председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в сербском парламенте:

Когда обращаетесь к людям, которые вас понимают, которые в самые жесткие, тяжелые наши времена развала и бомбардировки, и в гражданской войне, и в войне со странами НАТО, которые нас зверски бомбили, Беларусь всегда стояла плечом к плечу с нами. Именно ваш президент, я хочу это подчеркнуть, в Сербии легендарная личность. Сербия только открывает Республику Беларусь как страну не только братскую и славянскую, но и как экономическую силу.

От такой благодатной почвы экономике проще оттолкнуться, тем более что друг для друга страны могут быть полезны. Через Беларусь сербы смогут выходить на большой рынок Евразийского экономического союза. А Сербия, которая с 2012 претендует на членство в Евросоюзе, будет площадкой для работы в целом в Европе и на Балканах, в частности. Большой блок сотрудничества завязан на промышленности. Причем от поставок до сборки техники. По улицам Белгарда колесят троллейбусы и автобусы — их выпуск наладили на совместном предприятии в городе Крагуевац. Белорусские тракторы, например, занимают больше половины сербского рынка. Их выпускают в городе Нови-Сад.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мощности созданы приличные, можно собирать 3-4 тысячи тракторов, пока вышли на 300 тракторов. БелАЗ за последние четыре года поставил туда 34 самосвала 220-тонника. Плюс БелАЗ выиграл тендер на поставку на рудник еще на 20 таких самосвалов, то есть 40 млн надо будет реализовать такую поставку. Это крупная поставка. Успешная работа МАЗа там.

Прорабатываются поставки могилевских лифтов и электробусов. Вообще, Беларусь рассчитывает на развитие кооперационных проектов и приток инвестиций. Такой хороший пример уже есть. С финансовым участием сербов в белорусской столице возводится комплекс «Маяк Минска». На повестке еще один проект — «Минск-Мир». Крупный жилой, а главное, финансовый центр. Подобные есть в Сингапуре или Дубае. Настоящий магнит для инвестиций — комплекс для банков, финансовых и страховых компаний. Проект уже презентовали в Каннах.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сербская компания активно работает на нашем строительном рынке по строительству жилья, сейчас основной проект — строительство микрорайона «Минск-Мир». Крупный центр, это порядка 2 млн. кв. м. жилья, инфраструктура, бизнес-центры. Он должен стать показательным центром в Республике Беларусь. Здесь и поручение президента, что должна быть изюминка в городе Минске, поэтому здесь серьезное внимание уделяется этому делу, уже разработан план деталей планировки, сейчас готовится архитектурный проект.

Можно сказать, что Беларусь и Сербия открывают себя друг другу. Государства в поиске возможных точек соприкосновения: в строительстве, машиностроительном комплексе, сельском хозяйстве и деревообработке.

Александр Лукашенко:

Сегодня наша межправительственная комиссия проведет заседание и обсудит, как раз в этом смысле попытаются найти новые направления нашего сотрудничества, сотрудничества между Беларусью и Сербией, для того, чтобы ускорить и придать масштабный характер нашему экономическому сотрудничеству.

Я думаю, будет правильным и мы об этом договорились с президентом, что в ближайшее время мы сможем разработать некий перспективный план или, как модно сегодня говорить, дорожную карту нашего сотрудничества с Сербией на обозримое будущее. И, разработав этот план, правительства могли бы его утвердить. И это стало бы хорошей основой для дальнейшего продвижения в области сотрудничества двух славянских государств.

По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление. В нем подчеркнули приверженность двух стран соблюдению принципов международного права. В документе подтвердили курс на углубление сотрудничества.

Сейчас у Беларуси и Сербии есть хорошие шансы нарастить товарооборот. Белорусский президент призвал сербских предпринимателей подключиться к проектам в нашей стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

На переговорах в узком составе я сказал о том, что сейчас есть хороший шанс и им нужно воспользоваться, прежде всего, предпринимателям Сербии. Мы понимаем, в какой ситуации находится Сербия. Она оказалась зажатой в тиски государств, которые видят в Сербии только собственный интерес или в основном видят собственный интерес, но слабо смотрят на интересы Сербии. И, конечно, Сербии нужно проявлять сегодня максимум дипломатии и изворотливости, чтобы выживать в этой ситуации. И я сказал, что мы абсолютно открыты для сербских предпринимателей. Приходите, давайте будем развивать здесь то, что интересует Сербию. Давайте мы будем то, что вам интересно, создавать вместе с вами на вашей территории и торговать с другими государствами. Но нельзя терять время, потому что упущенное будет очень сложно наверстать. Я хочу, чтобы сербский народ, предприниматели Сербии понимали: мы, как были друзьями для вас, таковыми и остаемся.

Томислав Николич:

Наша дружба сильна, и таким должно быть наше экономическое сотрудничество. Совместно Беларусь и Сербия нарастили товарооборот, но этот показатель может быть гораздо лучше. И мы намерены работать в этом направлении. Нужно использовать возможности в машиностроении, в агропромышленном комплексе, в транспортной сфере и перерабатывающей промышленности. История дала нам шанс и его нужно использовать. Это будет благом для наших народов.

Это все можно было отнести к официальной части президентских переговоров. Есть и в Беларуси и традиции, так сказать, «вне протокола». Президенты перешли на аллею почетных гостей у Дворца Независимости. Здесь принято высаживать деревца. Это делают исключительно вип-персоны и важные гости. Такая возможность — оставить сербский след на белорусской земле — была и у Томислава Николича.

У сербского лидера была возможность получше узнать Беларусь, ее историю. В графике визита значился замковый комплекс «Мир». Для высокого гостя из Сербии провели небольшую экскурсию, рассказали о Радзивиллах. Томислав Николич прошелся по залам старинного дворца и оставил запись в книге почетных гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Третий день официального визита президента Сербии пройдет под знаком мира. Томислав Николич посетит музей Великой Отечественной и возложит символический венок к монументу Победы. Планируется, что вместе главы государств заложат капсулу в основание будущего многофункционального комплекса, который так и называется — «Минск-Мир». Это сербские инвестиции в действии. А завершится визит посещением Минского тракторного завода.