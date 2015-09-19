Агитационную кампанию проводят кандидаты в Президенты Беларуси: кто чем удивляет?

Кандидаты в Президенты Беларуси развернули агитационную кампанию, шашками машут, но только на сцене. А представители западных стран достали из кармана пряник. Алексей Мартиненок рассказывает.

Казачьи песни, народный колорит, гармонь, гитара, лозунги и призывы – агитационная кампания набирает обороты. Каждый из кандидатов на президентский пост торопится использовать эти дни максимально эффективно. Пикеты Гайдукевича, например, делают упор на зрелищность.

В какой тональности отзовутся избиратели в день голосования, и удастся ли Сергею Васильевичу прыгнуть выше своих прошлых результатов? Вопрос открыт: даже по поведению случайных прохожих заметно, что у него есть и противники, и сторонники.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Кто не хочет, пройдет мимо. Мы пойдем сейчас сами походим, с людьми поговорим. Что-то скажет кто-то, может, захочет что-то спросить.

Татьяна Короткевич в день посещает по несколько городов. К концу агитации собирается объехать около полусотни.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я не устаю от того, что я общаюсь с людьми. Очень многое дают эти встречи – еще одни нюансы, еще одни сложные вопросы, которые нужно решать в стране.

Вечером со своими сторонниками встретился и Николай Улахович. Судя по всему, шашкой махать верховный атаман белорусского казачества не собирается. Но акценты на самобытности и традициях расставлены. Верно или нет — станет ясно 11 октября.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Мой избиратель придет. Я надеюсь, что он какую-то часть другого электората оторвет и будет моим.

На неделе вся страна видела кандидатов в прямом телеэфире. Планы и идеи представлены. Теперь выборы — повод для обсуждения номер один.

Избиратели:

Каждый человек, который двигается вперед, должен знать не только своего нынешнего Президента, но и всех людей, которые непосредственно претендуют.

Я обязательно буду принимать участие в выборах. Потому что это наш гражданский долг. И предвыборная кампания, как видите, проходит очень активно.

Чем еще можно «зацепить» избирателя? На этот вопрос журналистам ответила Лидия Ермошина. Глава ЦИК советует обойтись без экстремальных методов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Ведь всегда цепляет нечто экстремальное, какие-то события, которые выбиваются из общих рамок. Я думаю то, что в обществе к этому относятся трезво, может быть, даже холодно, в этом нет ничего плохого. Это говорит об устоявшихся взглядах и прежде всего о том, что общество стабильно, оно не ждет Мессии. Оно ждет обычного менеджера, который будет эффективно управлять страной.

В стране продолжают работу международные эксперты. Совсем недавно к процессу подключился Альянс миссии наблюдателей. Это группа организаций из Германии Бельгии и Франции. На первой же пресс-конференции объявлено: если выборы получат позитивную оценку, то это поспособствует вступлению Беларуси в Совет Европы и смягчению визового режима.

Ханс-Юрген Загорка, участник группы международных наблюдателей:

Конечно, мы будем обращать особое внимание на атмосферу, которая царит в стране касательно выборов. Если выборы будут иметь позитивную оценку, и если вы будете точно так же линейно развиваться, как вы развивались до сего момента, то, я думаю, оценка будет действительно позитивная.