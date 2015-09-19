В Душанбе совпали саммит ОДКБ и ликвидация исламистского мятежа: политические события недели

Расскажем о важном событии недели – в столице Таджикистана прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности – ОДКБ. И неслучайно, видимо, саммит совпал по времени с ликвидацией группы местных мятежников. С подробностями Евгений Горин.

Саммит ОДКБ в Душанбе стал уникальным уже с самого начала. За 13 лет существования Организации Договора о коллективной безопасности главы входящих в него государств впервые встречаются за пределами России.

Уже через полчаса после приземления в аэропорту Душанбе Александр Лукашенко пожимал руку лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону. Накануне основных переговоров президенты говорили о совместном товарообороте. Он невелик — около 30 млн долларов. Беларусь продала своих товаров на 25 млн, а Таджикистан – на 5 млн. Впрочем, обе стороны эти цифры не устраивают — они могут быть гораздо больше. Эмомали Рахмон еще поблагодарил Александра Лукашенко за гуманитарную помощь в пострадавшую от наводнения Горно-Бадахшанскую область.

Ольга Гаврук, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Республике Таджикистан:

7 сентября главой государства принято решение о том, что Таджикистану будет оказана гуманитарная помощь в виде поставки белорусских самосвалом МАЗ. Я надеюсь, что когда наши таджикские партнеры увидят, что же такое на сегодняшний день автомобиль МАЗ, наше сотрудничество в этой сфере резко возрастет.

На следующий день, вопреки традиции, прежде чем шесть президентов оказались за одним столом во Дворце Наций, рано утром прошли сразу две дополнительные встречи.

В Правительственной резиденции Душанбе – совместное заседание Советов министров иностранных дел и обороны, а также Комитета секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ. Во-первых, надо было согласовать повестку саммита. Вопросов накопилось очень много. Один важнее другого. А во-вторых, ОДКБ, как военно-политический блок, действительно сочетает в себе и военную силу, и язык дипломатии. Встреча министров обороны и министров иностранных дел это красноречиво проиллюстрировала.

Саммит ОДКБ проходил на фоне начатой в Таджикистане 10 дней назад – 4 сентября – антитеррористической операции. В тот день группировкой мятежного генерал-майора Абдухалима Назарзода было совершено вооруженное нападение на отделение милиции в городке Вахдат в 20 км от Душанбе. Из-за этого в Таджикистане были отключены SMS-сообщения. Впрочем, на улицах Душанбе было спокойно, и жизнь текла своим обычным ходом.

Евгений Горин, СТВ:

От Душанбе до афганской границы, некоторые участки которой контролируют боевики Талибан, всего каких-то 200 км. Это как от Минска до Могилева. Но самое страшное не Талибан, а «Исламское государство», которое не скрывает своих планов использовать Афганистан в качестве транзитной территории для прорыва во всю Центральную Азию и дальше.

Проблема роста террористических угроз и новых военных конфликтов у границ стран ОДКБ красной нитью прошла через всю повестку саммита. Организация становится более мобильной в плане военной составляющей. Результаты первых внезапных учений передового эшелона Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на таджикско-афганской границе – только начало. Цель — сделать возможной оперативную переброску войск КСОР в любую точку ответственности ОДКБ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта организация становится самой востребованной организацией на постсоветском пространстве. Общими для всех стран-союзников остаются внешние риски и угрозы. Вызывает опасение растущий уровень экстремизма, влияние международных террористических группировок. Сегодня мы сталкиваемся с эскалацией напряженности в зонах тлеющих конфликтов, о чем также только что говорил Президент Армении, открытыми военными действиями и появлением новых очагов нестабильности, в том числе и вблизи наших границ. Как следствие этого – гибель людей, разрушение государств, обнищание народов и беспрецедентные потоки беженцев и нелегальных мигрантов. В такой ситуации требуется укрепление военной мощи и механизмов кризисного реагирования ОДКБ.

Составляющей внутренней угрозы для стран ОДКБ могут быть более 5 тысяч граждан России и стран Центральной Азии, воюющих на стороне «Исламского государства». В случае их возвращения обратно, необходимо подготовиться и предусмотреть все риски. Владимир Путин использовал трибуну ОДКБ, чтобы обратиться к международным партнерам с предложением создать широкую коалицию по борьбе с террором, а также разъяснить позицию России по Сирии.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Мы поддерживаем правительство Сирии, я хотел бы это сказать, в противостоянии террористической агрессии, оказываем и будем оказывать ему необходимую военно-техническую помощь. И призываем присоединиться к нам другие страны.

Принято решение о формировании Коллективных авиационных сил, создании Центра кризисного реагирования ОДКБ. Под «прицелом» военно-политического блока – терроризм, наркотраффик и организованная преступность. В приоритетах – упреждение внешних и внутренних угроз, а также международное сотрудничество.

В следующем году председательство в ОДКБ перейдет к Армении. Кстати, в день окончания саммита СМИ распространили информацию о том, что спецслужбами Таджикистана мятежный генерал Абдухалим Назарзода и часть его сторонников были ликвидированы.