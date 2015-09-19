Прямые линии, которые проводят по субботам руководители органов местной власти, не теряют актуальности

Новости Беларуси. И опять телефоны звонили по всей стране. Прямые линии, которые постоянно проводят по субботам руководители органов местной власти, не теряют актуальности. По словам чиновников, большинство поступивших проблемных вопросов удается решить оперативно, но есть и такие, которые требуют времени.

Могилевчанка Валентина Жижкина к почтовому отделению по новому адресу уже успела привыкнуть. А ведь еще совсем недавно пенсионерка, как и большинство жителей этого микрорайона, была не на шутку встревожена. Почту закрыли, а до ближайшего отделения далековато. Разрешить проблему помог звонок на прямую линию.

Выяснилось, что работники почты и сами оказались в подвешенном положении. Искать новое помещение под старое почтовое отделение пришлось в экстренном порядке.

Ольга Сойкина, начальник отделения почтовой связи:

Арендодатель не продлил договор аренды, и нам пришлось искать новое помещение. В кратчайшие сроки было найдено новое помещение, недалеко от старого адреса.

А вот жителям деревни Голынец Могилевского района звонок на прямую линию вселил надежду на скорое разрешение их проблемы. Сельчане собрали первый взнос для газификации своих домов и законно ожидали расторопности в работе соответствующих служб.

Олег Жилинский, житель деревни Голынец Могилевского района:

Во всей Беларуси ведется газификация, и мы тоже хотим, чтобы в нашей деревне был газ.

Обращение на прямую линию расставило все «точки над и». Газ в домах сельчан появится. Правда, необходимо немного обождать. Вопрос взят на контроль. На сегодняшнюю прямую линию в Могилевский облисполком всего поступило звонков чуть больше 10-ти. Просили подсыпать дорогу, очистить колодец. Проблемы озвучиваются в основном житейские. Вот только количество звонков от субботы к субботе заметно сокращается.

Дмитрий Янков, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

На первые телефонные линии лично я отвечал на 30-36 звонков. На сегодняшний день максимум доходит до 20, а сегодня на приеме — не более 10.

По словам чиновников, все чаще стали поступать звонки, в которых люди выражают благодарность за оказанную помощь в решении проблем. Формат конструктивного диалога населения и власти — всё это прямые линии субботнего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.