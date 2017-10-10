Адаптация Содружества к современным реалиям: что обсуждали на заседании Совета министров стран-участниц СНГ

Новости Беларуси. 10 октября главы внешнеполитических ведомств подготовили проекты документов, которые будут представлены на рассмотрение главам государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сочи прошло заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Содружества. Главной темой переговоров, как и предполагалось, стало совершенствование деятельности СНГ и адаптация к современным реалиям. 10 октября российская олимпийская столица стала главным городом СНГ. Накануне саммита глав государств «сверили курс» министры иностранных дел. Такие встречи глав внешнеполитических ведомств стран Содружества уже стали традицией. Это возможность не только обменяться мнениями, но и выработать общие позиции по многим внутренним и внешним проблемам.

Заседание в узком составе вышло за рамки отведенного протоколом времени. Уже после участники встречи рассказали журналистам: по некоторым вопросом дискуссия была оживленная. Например, бурно обсуждали возможность более тесного сотрудничества с Украиной и Грузией. Всего в фокусе внимания министров было порядка 20 важных для Содружества вопросов. Юлия Бешанова, СТВ:

Круг интересов СНГ достаточно широк – это и безопасность, и торговые связи, и культура. За 26 лет бывшие союзные республики не забыли общее прошлое. Вместе проще противостоять как внутренним, так и внешним вызовам и угрозам. В 2016 году Александр Лукашенко озвучил мысль о том, что Содружество нуждается в реформировании. Сегодня эта работа активно ведется. Но сегодняшние участники заседания – главы внешнеполитических ведомств СНГ – еще раз подчеркнули: изменения коснутся формы, но не принципов сотрудничества.

Сегодня важно повысить практическую «отдачу» от работы СНГ. Для этого предстоит минимизировать расходы на содержание, оптимизировать численность сотрудников. Наступил момент, когда существующие интеграционные институты из площадок для дискуссий нужно превратить в центры обсуждения и принятия реальных решений. В приоритете по-прежнему экономическая составляющая.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Некоторое время назад главами государств были приняты соответствующие решения по адаптации СНГ к современным условиям. Да, какие-то вещи делаются, но, к сожалению, иногда мы больше внимания уделяем организационно-техническим моментам. Поэтому мы призвали коллег заниматься реальным делом, больше внимания уделять экономической составляющей СНГ, что является абсолютным приоритетом для всех государств-участников. Белорусская сторона выступила за скорейшее завершение работы над соглашением о создании зоны свободной торговли в сфере услуг и документами, создающими единую систему государственных закупок.

О том, что адаптация Содружества к современным реалиям проходит успешно, говорит и тот факт, что часть вынесенных 10 октября на заседании вопросов министры согласили подписать без обсуждения (в силу их высокой готовности). Мощным получился и блок вопросов по безопасности. Участники заседания одобрили сразу два важных документа. Во-первых, договорились совместными усилиями противостоять легализации незаконных доходов, финансированию терроризма и оружия массового поражения. В фокусе внимания содружества и противодействие коррупции.