А. Лукашенко: Попытки изолировать Беларусь бесперспективны, пока мы имеем отношения с такими гигантскими государствами, как Индия

Новости Беларуси. Попытки изолировать Беларусь бесперспективны, пока наша страна имеет отношения с такими гигантскими государствами, как Индия. Об этом заявил Президент Беларуси на официальных переговорах с Президентом Индии Пранабом Мукерджи. Политики провели переговоры в узком составе. Также Александр Лукашенко подчеркнул важность сегодняшней встречи. Глава белорусского государства отметил, что у стран есть все возможности укрепить торгово-экономические отношения. Также Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси и Индии нет политических разногласий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, господин Президент, что последние годы вашей политической деятельности в ряду событий существует и такое событие, как отношение с Беларусью, фундамент, который мы с вами вместе выстраивали. Мы, естественно, несем ответственность за те отношения, которые мы когда-то начинали выстраивать. Вы знаете, мы никогда не скрывали той гордости за отношения с Индией. Я всегда говорил, что попытки изолировать Беларусь, попытки Беларусь как-то поставить на место, надавить на нашу страну бесперспективны, пока мы имеем отношения с такими гигантскими государствами, как ваше.

И, естественно, господин Президент, я не стану скрывать, мы хотели бы более глубоких и обширных отношений с такой страной, как Индия, тем более что у нас прекрасная история отношений со времен Советского Союза. И я хочу, чтобы вы знали, мы готовы пройти свой путь быстро, эффективно, ответственно. И если будет на то ваша воля, мы очень быстро можем поднять наши и торгово-экономические отношения на нормальный уровень, соответствующий нашим потенциалам. Что касается политики, дипломатии, то у нас никогда не было проблем в наших отношениях. Я хочу вас заверить, что так будет и впредь со стороны Беларуси.

Не буду скрывать, что накануне Вашего визита в Беларусь с одной и другой стороны, как меня информировали, еще достаточно скептиков в отношении углубления наших отношений. Вы знаете, господин Президент, наверное, будет правильно, если мы подобных людей прилично разочаруем и сделаем максимум для того, чтобы наши отношения были масштабными.

Пранаб Мукерджи, Президент Республики Индия:

Это мой первый визит в Беларусь. Это говорит о том, что Индия заинтересована в углублении сотрудничества. У меня остались хорошие воспоминания о встречах и переговорах, которые прошли в Индии во время вашего визита. Это были очень важные переговоры, которые содействовали развитию белорусско-индийских связей. Индия — одна из первых стран, признавшая независимость Беларуси, установившая дипломатические отношения. С тех пор мы стремимся укрепить двустороннее взаимоотношение.

Пранаб Мукерджи — первый Президент Индии, который посещает Беларусь. Повестка дня двусторонних переговоров в Минске включает вопросы сотрудничества в нефтехимической, горнодобывающей сферах, машиностроении, энергетике и не только. Основа тесных взаимоотношений между странами была заложена во время государственных визитов Президента Беларуси в Дели. Напомним, Александр Лукашенко посещал Индию в 1997 и 2007 годах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.