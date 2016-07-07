Новости Беларуси. В Беларуси подошел к финишу очередной этап выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания. 7 июля - последний день приема документов по регистрации инициативных групп. Окружные избиркомы зарегистрируют инициативные группы и выдадут их членам удостоверения и подписные листы в течение пяти дней с момента поступления заявления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В случае регистрации инициативные группы займутся сбором подписей до 1 августа. Больше всего инициативных групп зарегистрировано в избирательных округах Жодино, Слуцка и Молодечно. Итоговое число претендентов на депутатский мандат станет известно в августе.

Вадим Бондаренко, председатель Минской областной избирательной комиссии:

Традиционно запрет для пикетирования – это вблизи железнодорожных и автовокзалов, вблизи не менее 50 метров зданий органов исполнительной власти, воинских частей, прокуратуры, судов.

В Минской области сформированы 17 окружных и областная комиссия. Количество членов в каждой максимальная - 13 человек. Это представители различных партий и общественных объединений. Минская городская и областные избирательные комиссии - особенность избирательного марафона 2016 года. В своих регионах они будут координировать ход кампании.

Спорные моменты, касающиеся регистрации инициативных групп, кандидатов в депутаты, теперь будут решаться на местном уровне. Раньше этим занималась Центральная избирательная комиссия. Организационные вопросы избирательной кампании в области обсудили в Миноблисполкоме.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Прежде всего – открытость, демократичность, прозрачность всех процедур. Это является самым главным. Что касается знания закона, то, в принципе, он у нас кардинальным образом не менялся. В избирательных комиссиях очень много людей с большим опытом. Я думаю, что тут проблем нет. Избиратели должны обязательно знать, что члены инициативной группы, которые собирают подписи, во-первых, имеют удостоверения. Это удостоверение недействительно без документа с фотографией. То есть член инициативной группы должен показать свой паспорт либо служебное удостоверение, пенсионное, студенческое.