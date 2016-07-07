Посол Литвы Эвалдас Игнатавичюс завершает свою миссию в Беларуси – Александр Лукашенко высоко оценил его роль в сближении стран

Новости Беларуси. Беларусь и Литва продолжат развивать и укреплять добрососедские отношения. Посол Литовской Республики Эвалдас Игнатавичюс заканчивает дипломатическую миссию в Беларуси. В нашей стране он работал с 2013 года.

Литва – один из ведущих экономических партнеров Беларуси. Товарооборот в прошлом году составил более миллиарда долларов. Правда, интенсивность взаимной торговли в последнее время несколько снизилась.

Сегодня в Беларуси работают более 600 компаний с участием литовского капитала, в Литве – более 250 предприятий с белорусским. В том числе сборочные производства наших тракторов, автомобилей и коммунальной техники, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не стану скрывать тот факт, что... Не потому, что такой великий, нет! Дипломатически вы, наверное, понимаете, что я встречаюсь с людьми, которые (если касаться послов, мисси послов) внесли большой вклад в развитие отношений. Которые работали так, как полагается, с моей точки зрения, работать послу: склеить отношения, сближать. Которые сделали немало за время своей службы для сближения народов. Это главный принцип, по которому я встречаюсь с представителями посольства и послами, которые заканчивают свою службу в Беларуси.

Вас я отношу к такому числу послов. Я понимаю, что вы слуга своей страны, своего Президента. У вас могут быть свои интересы. Но, тем не менее, вы понимали, что Беларусь – это соседняя страна. Страна не чужая вам. В истории у нас были всякие отношения, в том числе мы жили в одном государстве с вами. Вы это всегда помните и помнили.

И на нас, и на вас это накладывало определенный отпечаток. Может, даже и обязательство. Вы обременены некими обязательствами со стороны своих партнеров в Европейском союзе, НАТО и т.д. Вы знаете нашу ситуацию. Мы так же имеем свои обязательства перед нашими партнерами.

Но, тем не менее, мы всегда находили путь к пониманию. И мы всегда находили тот путь, по которому мы готовы идти совместно. Это так. И на этом пути вы так же достойно себя проявили.

Поэтому я вас, прежде всего, хочу поблагодарить за то, что вы сделали за период своей каденции, за период своей службы в нашей стране. И я очень надеюсь, что, где бы вы ни работали – вы всё-таки из Беларуси – не только как посол, дипломат, но и как человек, увезёте частичку той доброты, которая, безусловно, есть у нашего народа. Я буду очень рад этому.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Республике Беларусь:

Спасибо за хорошие пожелания. Литва, как вы сказали, государство не чужое Беларуси. Литва очень ценит Беларусь как соседа. Ценит как очень важное региональное государство. Очень ценит усилия в восстановлении мира и добрососедства в регионе. Это для нас, я думаю, очень важно.

Литва уже 12 лет является членом Евросоюза. И все эти 12 лет стремится к самым лучшим отношениям между Беларусью и Европейским союзом. И очень рад тому прогрессу, который имеет место за последние годы. Так что мы будем стараться идти дальше по пути добрососедства и развития отношений. Как на двустороннем уровне, так и на уровне Беларуси и Евросоюза.

Так что самые лучшие пожелания для Беларуси в будущем. Я, работая на своём новом месте, буду стараться присматривать за этими отношениями. Все свои знания, весь свой опыт и все свои личные знакомства использовать для этой цели.