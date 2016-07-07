«Повышения цен на топливо в Беларуси не будет» – Владимир Семашко

Новости Беларуси. Совет министров снял ограничение на вывоз топлива за границу.

С 2011 года выезжать за пределы Евразийского экономического союза на одном и том же автомобиле из Беларуси было можно не чаще, чем 1 раз в 8 дней. Если же за границу приходилось ездить чаще, то на топливо нужно было уплатить пошлину.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2016 года, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Повышения цен на топливо в Беларуси не будет. Отменили лимит на вывоз, потому что есть возможность продать на экспорт больше. Вывезти топливо, продать его. Это всё же загрузка наших нефтеперерабатывающих заводов. Надо иметь источники. Основной источник – это прибыль, которую должны заработать заводы. Поэтому здесь может произойти небольшое перераспределение между НПЗ и розницей, и так далее. Но это ни в коем случае не коснется розничных цен.

