На парламентские выборы в Беларуси аккредитовано 32 представителя структур СНГ

Новости Беларуси. 32 представителя структур СНГ уже получили аккредитацию международных наблюдателей за парламентскими выборами в Беларуси.

Напоминаем, 7 июля завершается подача документов о регистрации инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. По данным ЦИК, к полудню было подано 396 заявлений.

Среди претендентов – половина беспартийных. Между тем, партии также смогут выдвигать кандидатов не только путем сбора подписей, но и на съездах.

А зарегистрированные инициативные группы уже активно ведут сбор подписей. Он продлится до 1 августа. Выдвиженцам от граждан необходимо заручиться поддержкой не менее 1000 человек, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Избиратели должны обязательно знать, что члены инициативной группы, которые собирают подписи, во-первых, имеют удостоверения. Это удостоверение не действительно без документа с фотографией. То есть, член инициативной группы должен показать свой паспорт либо служебное удостоверение. С учётом этих документов – не бойтесь, пускайте их к себе домой. Но на всякий случай, может быть, запишите фамилию: кто у вас был. Прежде всего – открытость, демократичность, прозрачность всех процедур. Это является самым главным.