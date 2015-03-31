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47 человек избраны в Молодежный парламент Минщины

31 марта 2015 14:11
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Новости Беларуси. 47 человек избраны в Молодежный парламент Минщины. Консультационный орган при Минском областном Совете депутатов призван помочь молодежи отстаивать свои интересы и реализовывать полезные проекты. Чтобы попасть в состав такого парламента, ребятам пришлось поучаствовать в серьезной избирательной кампании.

Каждый кандидат представил свою программу и ответил на вопросы юных избирателей. В работе парламента будут задействованы представители детских и молодежных общественных объединений, учащиеся школ и колледжей в возрасте от 12 до 31 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# Местная власть # Ольга Шибко

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