Новости Беларуси. 47 человек избраны в Молодежный парламент Минщины. Консультационный орган при Минском областном Совете депутатов призван помочь молодежи отстаивать свои интересы и реализовывать полезные проекты. Чтобы попасть в состав такого парламента, ребятам пришлось поучаствовать в серьезной избирательной кампании.

Каждый кандидат представил свою программу и ответил на вопросы юных избирателей. В работе парламента будут задействованы представители детских и молодежных общественных объединений, учащиеся школ и колледжей в возрасте от 12 до 31 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.