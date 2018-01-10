39 законопроектов, в том числе и принципиально новые: что изменится в белорусском законодательстве в 2018?

Новости Беларуси. 2018 станет годом плодотворной работы для белорусских парламентариев. В ближайшее время будут подготовлены и внесены в Палату представителей 39 проектов законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом некоторые из них принципиально новые: это проекты законов «О платежных услугах», персональных данных, электроэнергетике и другие. Остальные же законопроекты предусматривают корректировку действующего законодательства. Так, например, планируется внесение изменений в законы «О трансплантации органов и тканей», «О дорожном движении» и рекламе. Президент 10 января утвердил план подготовки законопроектов.