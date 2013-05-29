Новости Казахстана. Беларусь, Россия и Казахстан подтверждают стремление развивать евразийскую интеграцию. 29 мая в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принял участие президент Александр Лукашенко. Одна из главных тем повестки дня – проект Договора о создании Евразийского экономического союза. Как решено, его представят главам государств к 1 мая 2014 года.

Стороны также обсудили создание интегрированной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза, проведение согласованной агропромышленной политики.

До заседания состоялась двусторонняя встреча президентов Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. На ней шла речь об экономическом сотрудничестве Беларуси и Казахстана. Так, в частности, сейчас в работе 13 проектов по организации сборки в Среднеазиатской республике техники отечественных марок. Двусторонняя торговля также имеет динамику. В 2012 году ее объем превысил миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы видим Казахстан самым привлекательным, перспективным партнером для Беларуси. Потому что здесь очень много работы, которую мы умеем делать, в которой вы нуждаетесь, и вы не против, чтобы мы по этим направлениям работали. Мы готовы принимать и принимаем активное участие в модернизации вашей страны. У нас немало проектов и почти нет никаких проблем в их реализации. Это говорит об уровне нашего сотрудничества.

Мы сегодня должны сделать несколько шагов в продвижении нашего перспективного интеграционного объединения, о котором уже не только говорят, но и с которым считаются. Я очень надеюсь, что мы, имея практически схожую позицию с вами по многим вопросам, сможем сегодня достичь консенсуса по этим вопросам. Я очень надеюсь, что мы сделаем, может быть, не шаг, а расширение нашего Таможенного союза. Имею в виду Украину и другие государства.

В торговле между Беларусью и Казахстаном хорошая тенденция роста. За прошлый год товарооборот перевали за миллиард долларов. Вырос отечественный экспорт в Среднеазиатскую республику. В работе 13 проектов по организации сборки в Казахстане белорусской техники. Нурсултан Назарбаев пригласил Александра Лукашенко посетить дружественную страну с официальным визитом, чтобы предметно обсудить развитие отношений.

Таможенная «тройка» приняла решение о предоставлении Кыргызстану и Украине статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Стороны договорились, что интеграция будет проходить поэтапно. При этом подчеркивалось, что речь идет о сугубо экономической интеграции, основанной на прагматизме и взаимной выгоде для государств-членов и союза в целом. К следующему заседанию Высшего Евразийского экономического совета в октябре нынешнего года в Минске будет подготовлен документ, регламентирующий статус наблюдателя в будущем Евразийском экономическом союзе.

Президенты пообщались за круглым столом в формате «пятерки» с участием лидеров Украины и Кыргызстана. Киев рассчитывает получить статус наблюдателя в Таможенном союзе, а Бишкек присоединиться к этому объединению. И, как стало известно, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, таможенная «тройка» поддержала эти намерения.

По итогам заседания в Астане президенты подписали ряд документов. Они позволят активнее взаимодействовать и использовать площадку комиссии. Расширять круг наших партнеров по торговле. Одобрена и концепция согласованной агропромышленной политики государств Таможенного союза и ЕЭП. Принято соглашение об информационном взаимодействии в сфере статистики.

Было заявлено, что следующая встреча глав государств пройдет в Минске в конце октября, а в декабре стороны соберутся на саммит в Москве. Проекты документов о создании Евразийского экономического союза представят Президентам к 1 мая следующего года. Само же новое объединение планируют запустить с 1 января 2015.