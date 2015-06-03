3 июня президента Индии удостоили звания почетного профессора БГУ и открыли бюст Махатма Ганди

Новости Беларуси. 3 июня президента Индии удостоили звания почетного профессора БГУ. Диплом Пранабу Мукерджи вручили в ректорате ведущего белорусского вуза.

Этого почетного звания индийский государственный деятель удостоен за большой личный вклад в укрепление и развитие всесторонних дружественных отношений между Индией и Беларусью.

Стоит отметить, что сотрудничество с Индией – одно из приоритетных направлений в вопросе увеличения объемов экспорта услуг образования. В этом учебном году почти 150 студентов из Индии получают высшее образование в белорусских вузах. Наиболее популярны среди них медицинские специальности. Кроме того, ведущие белорусские вузы подписали меморандумы о сотрудничестве с индийскими высшими учебными заведениями. Планируется, что эти договоренности будут содействовать сотрудничеству в области образования и науки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июня также при участии президента Индии состоялось и торжественное открытие бюста Махатма Ганди.

Это почитаемый в Индии руководитель движения за независимость, который всю жизнь боролся против религиозных распрей и насилия. Монумент занял почетное место во внутреннем дворике БГУ.