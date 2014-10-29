29 октября в Комитете госконтроля обсуждали проблемы строительной отрасли

Новости Беларуси. 42 дома в Беларуси сдали в эксплуатацию с нарушениями: брак, недоделки, отсутствие канализации, превышение сроков строительства. Такие цифры озвучили 29 октября в Комитете госконтроля. Здесь обсуждали проблемы строительной отрасли. Ещё в 2014 году эта тема рассматривалась специальной рабочей группой.

Неоднократно обсуждалась и у Главы государства. В итоге проблему долгостроев практически сняли. Из 162 домов в эксплуатацию сдали 153, лишь по 9 объектам сроки были перенесены. Тем не менее, некоторые недостатки в жилищном строительстве остались. По информации Комитета госконтроля, среди самых распространённых — ввод проблемных домов с нарушениями и даже не готовых к эксплуатации, сообщили в программе .

Сергей Ровнейко, начальник главного управления контроля за работой отраслей материального производства Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Помимо некачественных выполнений работ, неустранения недоделок, не обеспечения инженерными сетями данных домов, что не позволило своевременно вселиться застройщикам в дома, имелись также проблемы с точным определением стоимости. Получилось, что гражданам предъявлялись дополнительно необоснованные счета. Для того, чтобы повысить эффективность функционирования строительной отрасли введена такая норма, как проведение аттестации.

Под контролем облисполкомов и горисполкома всё это время оставались долгострои. Сегодня в Минске 6 домов со сверхнормативными сроками. В Витебской области новосёлы 4 многоквартирных домов не получили заветные ключи от квартир в установленные сроки.

Владимир Бондарь, начальник управления Комитета государственного контроля Минской области:

По ряду жилых домов у нас есть моменты, когда все-таки имеет место превышение нормативных сроков строительства. Причины здесь разные: и финансирование, и не выполняется указ главы государства по опережающему строительству инженерных сетей к возводимым жилым домам. Поэтому, естественно, все это сдерживает строительство самих домов, от этого зависит и стоимость в конечном итоге квадратного метра. Чем больше строим, тем дороже потом обходится.