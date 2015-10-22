Инвестиционные активы деревообрабатывающих предприятий Беларуси будут переданы в управление Банку развития

Новости Беларуси. Развитие базовых организаций деревообработки и модернизация отрасли. Выполнение поручений главы государства обсуждалось на совещании у Президента. Для разговора были приглашены представители Правительства, Администрации, руководители Министерств и банков.

Масштабная модернизация отрасли деревообработки началась еще в 2007 году. В нее вложены немалые средства. Как отметил Александр Лукашенко, это исходило из стратегических ориентиров развития экономики: в стране достаточно местного сырья, на которое не надо тратить валюту.

Всего в программу модернизации были включены 9 предприятий. Тем не менее сегодня открытым остается вопрос эффективности их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стратегия заключалась в том, что нам надо структурно реформировать нашу экономику, чтобы удельный вес производимой реализованной продукции на внутренние и внешние рынки был связан с собственным сырьем. Чтобы избежать зависимости, как это у нас случилось по другим отраслям экономики, от других государств по сырью. Тогда мы взялись за деревообработку и сельское хозяйство, прежде всего, поскольку для деревообработки свой лес, который мы, к сожалению, до сих пор, по-моему, не весь, даже спелый, лес успеваем переработать, он перестаивает. А сельское хозяйство – это земля и наши люди. И, потом, мы же не на голом месте создавали эти отрасли. Мы имели хорошие школы, хороших специалистов в нашей стране. Но поскольку в последние годы существования Советского Союза и в годы лихолетья мы существенно разрушили экономику, в том числе и деревообработку, терпеть дальше такое состояние мы не могли. Поэтому пошли на соответствующее реформирование этой отрасли, вложили немалые средства. И какой результат?

Движению вперед на модернизированных мощностях мешает значительная закредитованность и ситуация с ценами на внешних рынках. Правительством предложен поэтапный, ступенчатый механизм по оздоровлению деревообрабатывающих предприятий. Решено передать инвестиционные активы деревообрабатывающих предприятий в управление Банку развития. Каждый завод представил бизнес-план. Положительно оценили пока 3 из 9.

Сергей Румас, председатель правления Банка развития Республики Беларусь:

Бизнес-планы подготовлены довольно качественно. Проблема в том, что по некоторым предприятиям стоимость инвестиций была выше первоначально заявленной, что, естественно, приводит к повышенной кредитной нагрузке, ведь эти средства надо возвращать. По некоторым предприятиям были не совсем рациональные проектные решения. Здесь совокупность факторов, которая на позволяет шести этим предприятиям на сегодняшний день вовремя вернуть кредиты. Но мы надеемся, что совместно с Беллесбумпромом мы сможем разработать комплекс мер, который позволит этим предприятиям стабилизировать свое финансово-экономическое положение.