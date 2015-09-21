Выборы Президента Беларуси-2015: как кандидаты завоевывают симпатии избирателей

Новости Беларуси. Миссия наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси подготовила первый промежуточный отчет о проходящей избирательной кампании. 21 сентября международные эксперты проверили работу Логойской районной комиссии. А тем временем продолжается один из самых интересных этапов избирательной гонки – агитационный. Пока одни кандидаты на высший пост делают акцент на зрелищности и личном общении с белорусами на пикетах, другие свой «предвыборный маршрут» проложили по регионам и областным центрам.

Партийная символика, а в руках – листовки и программы кандидата. Такой картиной сегодня удивишь кого-либо едва ли. Поэтому и привлекают внимание как могут. По-прежнему с музыкой, правда, на этот раз уже под звуки гитары, с потенциальными избирателями 21 сентября общался Сергей Гайдукевич. Лично. В итоге после прихода на место пикета кандидата и народа прибавилось, и вопросы появились. О программе и планах претендента на главный пост страны. В этом-то и есть плюсы такого «выхода в народ».

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Население все более активно и осмысленно и читает, и смотрит. Если кто-то не хочет, просто отказывается и не берет, не подходит к пикету. Когда уезжаешь из Минска, приезжаешь в небольшие районы, там огромное внимание. Если сам приезжаешь, а не просто твои доверенные лица, то там сразу образуется как на Комаровке: окружают и начинаются вопросы.

А тем временем у еще одного кандидата в Президенты Татьяны Короткевич каждый день тоже расписан по минутам. Вернее, по районам, деревням и областным городам. Ее «мобильные» пикеты внимание электората привлекали еще в период сбора подписей. Теперь – новый маршрут: около 50 городов. И такая задача, уверена единственная женщина-претендент на главный пост страны, выполнима.

Татьяна Короткевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Третий раз уже в таком турне по Беларуси. Я хочу сказать, что Витебск – 20 город, наверное, в моем агитационном турне, дальше у меня будет выступление в четверг, я два дня буду в Минске. Дальше – Могилев, Могилевская область, Минская.

А вот Николай Улахович акцент делает не на зрелищности, а, скорее, на самобытности. Удивлял уже «казачьим колоритом». Акцент и на личных встречах с людьми. Если даже не самого кандидата, то как минимум руководителя избирательного штаба. Тут и на вопросы ответить готовы, и о планах кандидата рассказать.

Преемственность и более активное участие общества в принятии решений – таковы программные тезисы еще одного кандидата в Президенты.

Михаил Образов, руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Республики Беларусь Николая Улаховича:

Приходят различные люди поговорить с кандидатом или с его доверенным лицом, задать вопросы о наболевшем. И вообще узнать, каковы планы кандидата, что он думает. Люди хотят общения.

К предстоящим выборам готовятся и на избирательных участках. Работу районной комиссии проверили наблюдатели от СНГ. Миссия международных экспертов 21 сентября побывала в Логойске.

Два года назад Сергей Лебедев уже возглавлял миссию наблюдателей от Содружества на парламентских выборах, теперь кампания президентская. И тогда, и сейчас избирательный процесс четко организован, отмечает исполнительный секретарь СНГ. Прозрачные урны, порядок на участке и точное соответствие законодательству. Первый отчет об избирательной кампании миссия наблюдателей от СНГ опубликует уже в ближайшее время.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь:

И избирательное законодательство Республики Беларусь, и, кстати, избирательные законодательства других республик СНГ с каждым годом претерпевают изменения в сторону большей демократизации выборов. Наши наблюдения показывают, что сейчас избирательная кампания идет в строгом соответствии с законодательством. Мы внимательно следим за этим.

Такие промежуточные мониторинги проходить будут постоянно. Кстати, отчетами миссии СНГ и БДИПЧ ОБСЕ намерены обмениваться для составления полной предвыборной картины.

Всего же Центральная комиссия аккредитовала 385 международных наблюдателей. Следить за нынешней кампанией будут и более 9 тысяч национальных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.