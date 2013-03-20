Новости Беларуси. В Беларуси планируют перенять опыт Южной Кореи при создании электронного правительства. С двухнедельным визитом в Минске находится делегация из этой страны. Новая информационная программа – не просто быстрое оформление документов, но и абсолютно новый способ общения между гражданами, бизнесом и государством. Личное взаимодействия в таком случае минимизировано, а вот информационные технологии используются максимально.

Приезд корейских специалистов – это реализация договоренностей, которые были достигнуты в Корее в декабре 2012 нашей делегацией во главе с помощником Президента Всеволодом Янчевским. Сегодня азиатская республика – первопроходец, а, по оценкам ООН, еще и признанный лидер в построении электронного Правительства.

В нашей стране первые разговоры о таком информационном ноу-хау велись с 2002 года. И уже к концу программы Беларусь должна войти в тридцатку стран по показателям доступности к информационным услугам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лим Чхун Сон, вице-президент корейской компании:

Для того, чтобы быстро и хорошо развивалась данная система, надо твердое решение главы государства. И я чувствую, что президент Беларуси будет упорно заниматься развитием этого направления. Поэтому, мне кажется, уже в течение 5 лет ваша страна сможет достичь хорошего результата в области создания электронного Правительства. И очень скоро даже простые граждане смогут почувствовать на себе, что это такое.