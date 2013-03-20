Во Франции в отставку отправили министра бюджета из-за обвинений в неуплате налогов

Новости Франции. Во Франции в отставку отправили министра бюджета. Его подозревают в сокрытии незадекларированных средств в Швейцарском банке. В распоряжении следователей оказалась запись телефонных переговоров, в которых Жером Каюзак дает распоряжение своему помощнику в отношении секретного счета. Подлинность голосов экспертиза уже подтвердила.

Сам Каюзак свою вину отрицает и заявляет, что дело сфабриковано.

Бывший министр был ярым борцом с неуплатой налогов и сыграл немаловажную роль в избирательной кампании Франсуа Олланда. Одним из лозунгов которой был «Полная прозрачность перед избирателями», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.