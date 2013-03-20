Прямой эфир

Во Франции в отставку отправили министра бюджета из-за обвинений в неуплате налогов

20 марта 2013 06:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Во Франции в отставку отправили министра бюджета. Его подозревают в сокрытии незадекларированных средств в Швейцарском банке. В распоряжении следователей оказалась запись телефонных переговоров, в которых Жером Каюзак дает распоряжение своему помощнику в отношении секретного счета. Подлинность голосов экспертиза уже подтвердила.

Сам Каюзак свою вину отрицает и заявляет, что дело сфабриковано.

Бывший министр был ярым борцом с неуплатой налогов и сыграл немаловажную роль в избирательной кампании Франсуа Олланда. Одним из лозунгов которой был «Полная прозрачность перед избирателями», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Налоги

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Весь мир может столкнуться с экономическим кризисом, если он будет в очередной раз исходить из его родины, из США
19 марта 2013 19:37

Александр Лукашенко: Весь мир может столкнуться с экономическим кризисом, если он будет в очередной раз исходить из его родины, из США

19 марта 2013 19:00

В Великобритании создадут орган, регулирующий деятельность СМИ

Беларусь предлагает Индонезии автомобильную технику, промышленную кооперацию, поставку современного вооружения
19 марта 2013 18:27

Беларусь предлагает Индонезии автомобильную технику, промышленную кооперацию, поставку современного вооружения