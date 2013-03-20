Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Сингапур

Новости Сингапура. Государственный визит Президента Беларуси в страны азиатского региона продолжается. Из Индонезии Александр Лукашенко прибыл в Сингапур. 20 марта здесь Александр Лукашенко встретился с президентом холдинговой компании «Рияда Груп» Шейхой Деей бинт Ибрахим Аль-Халифой, где обсуждались планы по совместной работе.

Эта компания является одной из крупнейших в странах Персидского Залива и Ближнего Востока и представляет для белорусского государства значительный интерес. В конце 2012 года представители «Рияда Груп» посещали нашу страну, изучали возможности поставки продукции крупных белорусских предприятий.

Беларусь заинтересована в освоении новых рынков, поэтому партнерство с такими компаниями — из разряда стратегических. В планах «Рияда Груп» - вложение инвестиций в сборку нашей пассажирской техники в Омане, привлечение белорусских компаний к участию в нефтегазовых проектах на Ближнем Востоке и создание совместного предприятия по производству продуктов питания.

Шейха Дея бинт Ибрахим Аль-Халифа — руководитель крупнейшего холдинга в странах Персидского залива и Ближнего Востока, сестра королевы Сабики бинт Ибрагим аль Халифы и одна из самых влиятельных женщин арабского мира по рейтингу журнала «Форбс».

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это ж надо было ехать на край света, чтобы встретиться здесь и обсудить.

Шейха Дея бинт Ибрахим Аль-Халифа, президент холдинговой компании «Рияда Групп»:

Это верно. Мир становится таким маленьким.

Александр Лукашенко:

Насколько я информирован о планах наших совместных, то ради реализации этих планов стоило ехать так далеко.

Шейха Дея бинт Ибрахим Аль-Халифа:

Да, существует ряд конкретных планов, которые необходимо лишь завершить. Мы уже вкратце обсудили с господином Семашко возможности дальнейшего сотрудничества. В частности, что касается организации производства и начала совместной работы.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Сингапура 20 лет. Потенциал белорусско-сингапурского сотрудничества огромен. Но здесь, как говорят, непаханое поле. Взаимный товарооборот за 2012 год составил более 26 миллионов долларов. В основе белорусского экспорта – продукция «Белшины». К нам же поставляется компьютерная техника, электротовары, радиоаппаратура, медицинское оборудование, товары народного потребления. В ноябре 2012 года делегация Министерства торговли и промышленности Сингапура приняла участие в Белорусском инвестиционном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, 21 марта глава белорусского государства встретится с президентом и премьер-министром Сингапура. Члены официальной белорусской делегации в эти дни проведут ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными коллегами, примут участие в Белорусско-сингапурском бизнес-форуме.