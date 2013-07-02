2 июля Александр Лукашенко принял участие в церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля, накануне Дня Независимости, принял участие в торжественной церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске. Венок от главы государства из красных роз, опоясанный лентами цветов белорусского флага, первым лёг к подножию монумента.

Затем венки и цветы к обелиску возложили и другие участники церемонии — высшие должностные лица страны, ветеранские и общественные организации, дипломаты, духовенство. Память погибших в годы Великой Отечественной почтили минутой молчания. После чего прозвучал государственный гимн Беларуси.

Затем сводная рота почётного караула и оркестр прошли по площади Победы торжественным маршем. По окончании церемонии Президент пообщался с присутствовавшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Независимости для белорусов является символом национальной гордости, доблести и славы. Этот день неразрывно связан с одним из важнейших событий отечественной истории - освобождением Родины от немецко-фашистских захватчиков. В преддверии праздника Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников.

Александр Лукашенко:

Эстафету славных дел у ветеранов войны достойно приняло поколение наследников победителей, построившее независимое суверенное государство с динамично развивающейся экономикой, передовой наукой и богатой культурой. Сегодня мы уверенно идём по избранному пути к достижению поставленной цели: укреплению сильной и процветающей Беларуси - государства для народа.