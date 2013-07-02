Владимир Путин рассказал, при каких условиях Сноуден может остаться в России

Новости США. Сайт Wikileaks опубликовал список стран, у которых Сноуден попросил политическое убежище. От экс-сотрудника ЦРУ запросы получило 21 государство. В том числе Эквадор. Однако после разговора главы этой страны с вице-президентом США Джозефом Байденом ждать ему помощи от Эквадора не приходится.

Рафаэль Корреа, президент Эквадора:

Мы затрагивали тему Сноудена. Мне была передана вежливая просьба Соединенных Штатов отказать ему в убежище.

Польша также отказалась предоставить бывшему сотруднику ЦРУ политическое убежище. Владимир Путин же заявил, что Эдвард Сноуден может остаться в России, но только в случае прекращения деятельности, направленной против США.

Владимир Путин:

Если он захочет остаться здесь - есть одно условие: он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнёрам. Как это ни странно прозвучит из моих уст.

Однако, по мнению Путина, в силу того, что Сноуден «чувствует себя правозащитником и борцом за права человека», он будет и дальше разглашать конфиденциальную информацию о США. Поэтому он посоветовал ему поскорее найти для себя убежище и перебраться туда. Путин подчеркнул, что Сноуден не является российским агентом, сообщает РИА Новости.

Откровения Сноудена относительно установления «жучков» в представительствах ЕС заметно осложнили отношения между Брюсселем и Вашингтоном. В Евросоюзе требуют разъяснений. В МИДе Германии, например, заявили, что впредь не потерпят слежки за их партнёрами. А президент Франции и вовсе сообщил о готовности заморозить переговоры по созданию трансатлантической зоны свободной торговли.

После скандала американский Госдеп начал оправдываться. Накануне его представители заявили, что так поступают все разведки мира. Прокомментировать ситуацию пообещал Барак Обама. Правда, когда именно — неизвестно, сообщает ctv.by.

Эдвард Сноуден — американский технический ассистент и бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США. В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агенства национальной безопасности, касающуюся массовой слежки американских спецслужб за своими гражданами, а таже гражданами других стран, в частности - Евросоюза. В связи с этим в США ему заочно предъявлены обвинения в хищении государственной собственности, раскрытии данных о национальной обороне и умышленной передаче секретной информации посторонним лицам. В совокупности по этим обвинениям ему грозит до 30 лет тюрьмы, сообщает британская газета The Guardian.