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2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов

02 апреля 2018 06:39
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Новости Беларуси. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов-1

Союз, ставший знаковым на постсоветском пространстве, зародился более двух десятков лет назад и за эти годы не только смог доказать свою жизнеспособность, но и стать примером. Сегодня между Минском и Москвой налажено сотрудничество по всем направлениям. А общие цели двух государств – укрепление национальных экономик и повышение благосостояния граждан.

2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов-4

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
В 2006 году мы подписали основополагающие документы единых подходов в образовании, в здравоохранении, в пенсионном обслуживании и так далее. Нет никаких препятствий гражданину Беларуси по трудоустройству в России. Тоже самое и гражданину России в Беларуси. От 60 до 70 % простых граждан, россиян и белорусов, поддерживают, что белорусы хотят жить в союзе с Россией, а россияне хотят жить в союзе с Беларусью.

2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов-7

Преимущества такой интеграции очевидны. Обе страны обеспечивают социальные гарантии и равные права белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет тесно сотрудничать и в сферах политики и безопасности. По случаю Дня единения в Минске и Москве пройдут торжественные мероприятия.

2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов-10

# Беларусь-Россия # Фотофакт # Александр Суриков

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