2 апреля в Беларуси и России отмечают День единения народов

Новости Беларуси. 2 апреля – День единения народов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союз, ставший знаковым на постсоветском пространстве, зародился более двух десятков лет назад и за эти годы не только смог доказать свою жизнеспособность, но и стать примером. Сегодня между Минском и Москвой налажено сотрудничество по всем направлениям. А общие цели двух государств – укрепление национальных экономик и повышение благосостояния граждан.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

В 2006 году мы подписали основополагающие документы единых подходов в образовании, в здравоохранении, в пенсионном обслуживании и так далее. Нет никаких препятствий гражданину Беларуси по трудоустройству в России. Тоже самое и гражданину России в Беларуси. От 60 до 70 % простых граждан, россиян и белорусов, поддерживают, что белорусы хотят жить в союзе с Россией, а россияне хотят жить в союзе с Беларусью.