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Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы

30 марта 2018 19:28
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Новости Беларуси. В Минске 30 марта чествовали идеологический актив города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы -1

Почетные грамоты и благодарности, в том числе личные – от мэра Андрея Шорца, получили почти пятьсот человек. Идеолог в современном мире – это широкоформатный специалист, работающий с людьми и ради людей. Требования к кадрам высоки: представители отрасли должны обладать познаниями в области менеджмента, PR-технологий, а также ораторского искусства.

Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы -3

Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы -5

Среди отмеченных дипломами – лучшие специалисты столицы, которые не только не остаются в стороне, но и принимают активное участие в общественно-политической жизни Минска.

Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы -7

Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы -9

Мария Бизюк, воспитатель общежития Минского государственного колледжа сферы облсуживания: 
Идеологическая работа очень важна в нашем государстве, потому что мы работаем с подрастающим поколением, со студентами, и я как воспитатель в общежитии это четко чувствую. Они должны быть активные, должны занимать гражданскую позицию.

Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы -11

Георгий Атаманов, первый секретарь Минского горкома Коммунистической партии Беларуси:
Мир сегодня так устроен, что без информационной составляющей, без разъяснения тех событий, которые происходят, очень сложно гражданам иногда сориентироваться, поэтому идеологические работники очень важны в плане разъяснения ситуаций, объяснения причины следствия, почему происходит.

Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы -13

Мероприятие во Дворце Республики стало своеобразной чертой, подводящей итоги 2017 года. Завершился вечер праздничным концертом Президентского оркестра.

# Фотофакт # Госнаграды # Георгий Атаманов # Мария Бизюк

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