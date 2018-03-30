Во Дворце Республики 30 марта вручили почётные грамоты и благодарности лучшим специалистам идеологической сферы

Новости Беларуси. В Минске 30 марта чествовали идеологический актив города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почетные грамоты и благодарности, в том числе личные – от мэра Андрея Шорца, получили почти пятьсот человек. Идеолог в современном мире – это широкоформатный специалист, работающий с людьми и ради людей. Требования к кадрам высоки: представители отрасли должны обладать познаниями в области менеджмента, PR-технологий, а также ораторского искусства.

Среди отмеченных дипломами – лучшие специалисты столицы, которые не только не остаются в стороне, но и принимают активное участие в общественно-политической жизни Минска.

Мария Бизюк, воспитатель общежития Минского государственного колледжа сферы облсуживания:

Идеологическая работа очень важна в нашем государстве, потому что мы работаем с подрастающим поколением, со студентами, и я как воспитатель в общежитии это четко чувствую. Они должны быть активные, должны занимать гражданскую позицию.

Георгий Атаманов, первый секретарь Минского горкома Коммунистической партии Беларуси:

Мир сегодня так устроен, что без информационной составляющей, без разъяснения тех событий, которые происходят, очень сложно гражданам иногда сориентироваться, поэтому идеологические работники очень важны в плане разъяснения ситуаций, объяснения причины следствия, почему происходит.