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18 августа в Казахстане стартует учение ОДКБ «Взаимодействие-2014»

18 августа 2014 08:17
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Новости Казахстана. «Взаимодействие-2014». 18 августа в Казахстане стартует комплексное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ. Помимо страны хозяйки, в нем примут участие Беларусь, Армения, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – всего около 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонам предстоит отработать применение воинских контингентов в Центрально-Азиатском регионе. На практических этапах «Взаимодействия» впервые будут отработаны нюансы информационной и психологической борьбы, а также обеспечение кибербезопасности собственных систем и воздействие на информационные объекты противника.

# Военные учения

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