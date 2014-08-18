18 августа в Казахстане стартует учение ОДКБ «Взаимодействие-2014»

Новости Казахстана. «Взаимодействие-2014». 18 августа в Казахстане стартует комплексное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ. Помимо страны хозяйки, в нем примут участие Беларусь, Армения, Кыргызстан, Россия и Таджикистан – всего около 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сторонам предстоит отработать применение воинских контингентов в Центрально-Азиатском регионе. На практических этапах «Взаимодействия» впервые будут отработаны нюансы информационной и психологической борьбы, а также обеспечение кибербезопасности собственных систем и воздействие на информационные объекты противника.