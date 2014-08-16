Новости Украины. Украина отказывается признать гуманитарной помощью грузы, которые везет в Донбасс российская автоколонна. Об этом 16 августа заявили в Международном комитете Красного Креста. Там призвали Москву и Киев согласовать дальнейшее движение грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международной организации предложили свой вариант прохода гуманитарной помощи по территории Украины. В каждой машине должны присутствовать российский водитель и сотрудник Красного Креста.