Прямой эфир

Украина отказывается признать гуманитарной помощью грузы, которые везет в Донбасс российская автоколонна

16 августа 2014 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Украина отказывается признать гуманитарной помощью грузы, которые везет в Донбасс российская автоколонна. Об этом 16 августа заявили в Международном комитете Красного Креста. Там призвали Москву и Киев согласовать дальнейшее движение грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международной организации предложили свой вариант прохода гуманитарной помощи по территории Украины. В каждой машине должны присутствовать российский водитель и сотрудник Красного Креста.

Накануне вечером российский гуманитарный конвой прибыл к пункту пропуска «Изварино» в Луганской области. 2,5 с половиной сотни грузовиков должны доставить жителям юго-востока Украины около 2 тысяч тонн продовольствия, медикаментов и хозтоваров.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко высоко оценил ход уборочной кампании в Беларуси
15 августа 2014 18:51

Александр Лукашенко высоко оценил ход уборочной кампании в Беларуси

Александр Лукашенко: Сад в СПК «Прогресс-Вертелишки» – высший пилотаж
15 августа 2014 17:39

Александр Лукашенко: Сад в СПК «Прогресс-Вертелишки» – высший пилотаж

Украина начала оформлять гуманитарную помощь на границе с Россией
15 августа 2014 10:56

Украина начала оформлять гуманитарную помощь на границе с Россией