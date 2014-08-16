Новости Украины. Украина отказывается признать гуманитарной помощью грузы, которые везет в Донбасс российская автоколонна. Об этом 16 августа заявили в Международном комитете Красного Креста. Там призвали Москву и Киев согласовать дальнейшее движение грузовиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В международной организации предложили свой вариант прохода гуманитарной помощи по территории Украины. В каждой машине должны присутствовать российский водитель и сотрудник Красного Креста.
Накануне вечером российский гуманитарный конвой прибыл к пункту пропуска «Изварино» в Луганской области. 2,5 с половиной сотни грузовиков должны доставить жителям юго-востока Украины около 2 тысяч тонн продовольствия, медикаментов и хозтоваров.