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Киев признал российский груз для Донецкой и Луганской областей гуманитарной помощью

17 августа 2014 14:15
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Новости Украины. Киев признал российский груз для Донецкой и Луганской областей гуманитарной помощью. В ближайшее время предметы первой необходимости, продукты и медикаменты переместят через пункт пропуска «Донецк» и передадут миссии Международного комитета Красного Креста в Украине. Именно представители данной организации в дальнейшем будут распределять гуманитарную помощь между жителями населенных пунктов. Также решено, что сотрудники Красного Креста будут сопровождать колонну с грузом.

Отметим, что на юго-востоке страны не прекращаются боевые действия. Административные центры областей уже около недели находятся в плотном кольце. В городах практически нет электричества, воды, не работает мобильная и стационарная связь, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

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