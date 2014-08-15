Александр Лукашенко высоко оценил ход уборочной кампании в Беларуси

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил ход уборочной кампании. 15 августа глава государства посетил с рабочей поездкой Гродненскую область. Всего за полгода организациями этого региона произведено промышленной продукции на 33 триллиона рублей.

Первым предприятием, на которое отправился Александр Лукашенко, стал «Агрокомбинат «Скидельский». Там главе государства доложили о завершающей стадии уборочной кампании, а также продемонстрировали комбикормовый комплекс и цех по переработке масла семян рапса. Александр Лукашенко поинтересовался производством сельхозпродукции как хозяйствами Гродненской области, так и в целом страны.

Комбикормовый комплекс в «Агрокомбинате «Скидельский» – одно из 9 звеньев огромного производства. Мощность нового оборудования – 420 т в сутки.

Свиноводческий комплекс, птицефабрики, молочно-товарная ферма. Практически все потребности подопечных хозяйств они обеспечивают кормами.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы сегодня вводим именно в состав комбикорма наши отечественные ингредиенты белкового наполнителя. За счет расширения посевов зернобобовых, за счет увеличения объемов заготовки масла семян рапса, что позволяет обеспечить производство рапсового жмыха в объеме 480 тысяч тонн, также 240 тысяч тонн масла рапса.

Это – подсолнечное масло, а это, примерно такое же с виду, но уже рапсовое. Его изготавливают здесь, в Скиделе, уже три года. Гурманы говорят, что одно другим не заменишь. Если на подсолнечном лучше жарить, то рапсовое добавляют в салат. Однако в масштабах страны такое импортозамещение позволяет экономить до 60 млн долларов.

Сельхозподразделения (как здесь называют филиалы) работают успешно. Потребности комплекса в фуражном зерне – также их забота. В 2014 году здесь собрали рекордно богатый урожай. Как, собственно, в целом по стране. Впервые в истории белорусские аграрии преодолели 9-миллионный рубеж.

По случаю рекордного намолота президенту по прилету в Гродненскую область вручили каравай.

Такой небывалый урожай – не только подарок небесной канцелярии. Слаженная работа и передовые технологии сделали нынешний каравай таким увесистым. Однако не достигнутом останавливаться не планируют. Ведь перерабатывающий комплекс страны уже дорос не только до рекордных отметок, но и окреп для того, чтобы прилично зарабатывать.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Всех поздравляю с тем, что мы сегодня получили 9 млн тонн хлебов, зерновых, колосовых. Это небывалый урожай. Это то, что нам нужно, плюс 1,5 млн, которые вы обещаете зерна кукурузы. Мы полностью обеспечим и население, и фуражным зерном наш скот.

Мы ждем от вас свинины. Гродненцы должны здесь внести достойный вклад. Я хочу сказать, чтобы не подумали гродненцы, что опять Гродно, Гродно. Вы озолотитесь сегодня на этом, потому что цены растут постоянно, особенно на свинину. Они и так запредельные. И тот, кто сегодня имеет свинину, имеет возможность реализовать ее, тот будет иметь деньги. Еще раз хочу сказать, что вы настраивайтесь на работу в сельском хозяйстве уже теми силами, которые сегодня есть. Масса техники, люди нормальные, люди хотят работать. Работайте, потому что основные средства государство должно будет направить на те мероприятия и программы, за которые она, прежде всего, отвечает: дороги, земли, мелиорация и так далее. Это главное для государства. Потому что дальше тащить на плечах производство сельского хозяйства негоже. Надо, чтобы крестьяне сами зарабатывали.

Цены приличные. Сегодня на этих ценах, если работаешь, живешь, можно хорошо заработать. Это не значит, что мы кого-то не поддержим. Если мы видим перспективу, если туда вложить рубль и завтра будет отдача, мы вложим. То есть в сельском хозяйстве мы показали, что делать, и в сфере производства, как комплексы строить, каждый определился в области, как это. Надо только подешевле. Мы показали, что с переработкой делать, практически по мясу, молоку, с большего, а то и в основном завершили эту модернизацию. Что делать с хлебоприемными пунктами, перерабатывающими предприятиями. Все сделано, поэтому надо обратить внимание на то, чем должно заниматься государство.

Деловой подход не только к делу, но и к земле. Тема мелиорации в Беларуси, если заглянуть в историю, возникала уже не однажды. Сейчас президент потребовал удвоить процесс окультуривания почв. Ведь и техника сейчас для этого есть, и технологии, чтобы получать богатые дивиденды.

Александр Лукашенко:

С землей надо работать как следует. Это говорит о том, что нам надо людей здесь, в Гродно, учить, как надо работать. Да и сам видишь, сравнивая Восток с Западом: разница существенная. Здесь, летишь, видно с воздуха, что люди умеют работать. Кстати, умеют везде работать, но не работают, поэтому наша основная задача – напрячь народ. И будущий год у нас должен стать переломным по работе с землей.

Второе, что я хотел бы отметить. Нам надо особо, и вам надо с министром внести предложение мне, особо обратить внимание на мелиорацию земель. Вы сами чувствуете, что в мире потребность в продовольствии будет возрастать. Это во-первых. Во-вторых, мы создали мощную производственную базу. И то, что мы сможем получать такие урожаи как сегодня, пока мы не можем так сказать, что это будет каждый год, хотя этот год должен заставить нас убедить, что мы можем так работать, но это не факт. Поэтому надо искать земельные ресурсы, а земельные ресурсы – в мелиорации. Мелиорацией мы занимаемся, но слабо. Надо удвоить, а то и утроить мелиорацию. Это значит, что надо будет с других проектов, даже не с других, надо больше сейчас выделить средств на мелиорацию.

Мы немало сделали для машинных дворов (там, где хозяева есть, они привели в порядок), мы немало сделали для зернотоков (там, где хозяева есть, они в порядке), мы построили немало молочно-товарных комплексов и реанимировали другие животноводческие комплексы. Мы немало сделали для социальных условий (агрогородки в хозяйствах). Теперь надо взяться за землю, за инфраструктуру. За то, за что должно отвечать государство. Это должно быть обновление полностью: от техники до кадров.

На полях страны остались единицы неубранных площадей, однако каждое зерно в государственном амбаре на счету. Поэтому президент требует убрать все до каждого колоска.

Аграрии обещают собрать окончательно золотой запас буквально за выходные.

Александр Лукашенко:

Знаешь, как обычно бывает у нас на селе: все хорошо убрали, 9 млн по стране, 5% осталось – и бросили. А 5% – это то, что порой нам не хватает. 200 тысяч хлеба. Это хлеб. Его надо сейчас, не расслабляясь, убрать. Потому что остались, чего греха таить, худшие участки и так далее. После таких хороших урожайных участков механизаторы работают не так. Надо дожать.

В России на продукцию из Беларуси повышенный спрос. Только за день продано 1,5 тонны белорусского масла.

На поставках продовольствия сейчас можно заработать миллиарды долларов. Нашу «молочку» там готовы брать даже не торгуясь. Александр Лукашенко предупредил чиновников: оголение внутреннего рынка из-за всплеска российского спроса на белорусскую продукцию нельзя допустить.

Александр Лукашенко:

Ты (Михаил Русый, заместитель премьер-министра - прим. ред.) знаешь, куда везти продавать картофель, знаешь, куда закладывать. Никаких буртов.

Леонид Заяц:

С августа по декабрь мы можем поднять выручку только на молоке и на мясе порядка 2,1 млрд долларов.

Александр Лукашенко:

Но там и цены подрастут. Вот смотри здесь, ты (Михаил Русый) за это отвечаешь, чтобы мы не продешевили.

Леонид Заяц:

В один день мы продали 1,5 тысячи тонн масла. В тот день, когда были в Москве. Индикативная цена была 187 рублей Российской Федерации. Продали по 193.

Александр Лукашенко:

Это говорит о том, что сегодня можно поставлять продукцию. И, потом, надо иметь в виду, я с Путиным позавчера разговаривал дважды, надо иметь в виду, что они закрыли свой рынок, но мы же не брали обязательства по внутреннему своему рынку. Мы можем поставлять.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Александр Григорьевич, все наши перерабатывающие дали добро загрузить сколько они смогут переработать.

Александр Лукашенко:

Ну, вот, надо загружать и перерабатывать, и продавать.

Александр Лукашенко поинтересовался, как выполняют его поручение по импортозамещению. Цех по переработке масла семян рапса работает с 2010 года. Сейчас есть спрос на этот продукт не только уже в нашей стране. Даже по надписям на упаковке можно сразу сказать: солидные объемы уходят в Израиль.

Президент продегустировал масло прямо из чана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко предлагает не бояться экспериментировать, ведь необычные на первый взгляд идеи могут стать весьма прибыльными. Так, губернаторам южных регионов президент посоветовал обратить внимание на выращивание бахчевых культур, ведь климат у нас стал теплее.

Александр Лукашенко рассказал, что в 2014 году на своем участке вырастил и арбузы, и дыни.

Александр Лукашенко:

Когда ты его берешь в Беларуси свежий, это совсем другой. Пока его из Астрахани или откуда привезут, и непонятно какой. Так что я научился выращивать. Ученые, надо отдать должное, молодцы.