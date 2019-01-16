Беларусь сохраняет высокий интерес к вступлению в ВТО

Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по вступлению в ВТО Беларусь проведет в феврале в Женеве. Об этом 16 января рассказал журналистам первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время по поручению Президента переговорный процесс стал более интенсивным, ведь Организация объединяет всех торговых партнеров нашей страны. В настоящее время с двумя десятками стран удалось достичь взаимопонимания. Осталась пятерка наиболее сложных оппонентов.

На заседании рабочей группы в феврале представят доклад, в котором отражены все обязательства Беларуси при вступлении в ВТО. Отметим также, что торговые связи и продвижение экспорта – в числе основных функций белорусских дипломатов.