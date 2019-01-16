Беларусь сохраняет высокий интерес к вступлению в ВТО
Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров по вступлению в ВТО Беларусь проведет в феврале в Женеве. Об этом 16 января рассказал журналистам первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В последнее время по поручению Президента переговорный процесс стал более интенсивным, ведь Организация объединяет всех торговых партнеров нашей страны. В настоящее время с двумя десятками стран удалось достичь взаимопонимания. Осталась пятерка наиболее сложных оппонентов.
На заседании рабочей группы в феврале представят доклад, в котором отражены все обязательства Беларуси при вступлении в ВТО. Отметим также, что торговые связи и продвижение экспорта – в числе основных функций белорусских дипломатов.
Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
В 2017 году мы прирастили к 2016 году 5,7 млрд долларов экспорта. В этом году мы прирастим еще порядка 4,5-5 млрд долларов к прошлому году. Поэтому мы считаем, что 10 млрд в плюсе в нашем экспорте за два года – это хороший результат.
Вместе с тем, конъюнктура мирового рынка меняется, поэтому нашему министерству, конечно, совместно с нашими предприятиями-производителями, экспортерами предстоит очень серьезная работа в 2019 году по сохранению этих позиций.
В настоящее время Беларусь вместе с партнерами по ЕАЭС работает над либерализацией торговых отношений с государствами. В пакете по меньшей мере 12 новых стран. Напомним, соглашения о свободной торговле уже заключены с Китаем и Ираном. Есть определенные успехи в переговорах с Израилем, обсуждаются детали с Египтом и Индией.
Николай Пацкевич, член национальной Ассоциации ветеранов дипломатической службы, Чрезвычайный и Полномочный Посол:
Все сегодня заметили, как вырос авторитет Беларуси на международной арене, как повысилась активность дипломатов посольств наших на всех международных площадках, международных организациях. Конечно, это огромный труд.
Мы активно работаем на международных площадках, как по политическим, социальным вопросам, так и по экономическим. Выстроена система работы Министерства иностранных дел по продвижению интересов Беларуси на новых рынках.