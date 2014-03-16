16 марта - референдум в Крыму. В состав какой страны хотят жители полуострова?

Новости Украины. Прямо в эти часы внимание всего мира приковано к происходящему на полуострове Крым. Там проходит референдум о статусе автономии. При этом референдум, независимо от пока еще не известных результатов, не хотят признавать центральные новые власти Украины, а также Запад.

На голосование вынесены два вопроса. Суть их можно свести к выбору между воссоединением Крыма с Россией или сохранением полуострова как части Украины, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наблюдатели отмечают активный ход голосования. Как оказалось, на участки люди приходили с утра еще до открытия. За порядком следят казаки и местная самооборона.

Хозяин этого дома родом из Сибири, но 35 лет назад черноморское побережье Большой Ялты его пригрело и он остался здесь. Тогда же ведь и не догадывался, что спустя годы станет эмигрантом.

Тревожный чемоданчик наготове. Откровенно говоря, в курортной части полуострова умиротворённо. Лишь плакаты и бигборды с призывами прийти на референдум напоминают о времени Ч.

Александр Жагорин, житель поселка Симеиз (Крым, Украина):

Подавляющее большая часть рада, что как-то разрешится все и, скорее всего, мы отсоединимся каким-то образом. Власти, которые без конца менялись в Киеве, ничего не делали для развития Крыма вообще и курорта.

Александр – бизнесмен. Занимается пассажирскими перевозками. Вот только за последних 3 месяца автобус Ялта-Одесса сходил лишь в один рейс. В смутные времена и заработка нет. А вот Беларусь у мужчины вызывает хорошие воспоминания - дочка училась в Минске, теща живет там. И вот еще что - дядя погиб в Великую Отечественную под Витебском. Всю жизнь Александр собирал информацию и разыскивал могилу родственника. А этим летом белорусы помогли поставить в поисковой операции точку.

Александр Жагорин, житель поселка Симеиз (Крым, Украина):

Конечно же мы обязательно поедем. Память предкам. Все накладывается на теперешнюю ситуацию в Украине. У них совсем другие ценности, у властей теперешнего Киева. Как нам можно оставаться с ними, если пришли к власти те люди, которые исповедуют, проповедуют, гордятся идеями Степана Бандеры? Не только я лично, подавляющее большинство населения Крыма против всего этого. Как что будет - референдум решит.

Всю неделю крымские власти интенсивно готовились к референдуму, а так же искали ответы на вызовы времени от властей из Киева. А палки в колеса центр, конечно же, ставил: заблокировали счета автономии, но финансового коллапса не случилось — руководство Крыма в экстренном порядке начало открывать счета в российских банках. Центризбирком Украины отключил базу данных избирателей полуострова — списки здесь восстанавливали едва ли не вручную. Опасались и провокаций. В интернете доброжелатели рассылали сообщения, что 12 числа лучше на полуострове не находится, якобы будет жарко. Жарко не было, все-таки крымская весна. А вот в пятницу группа крымских татар вновь предлагала бойкотировать референдум. Но премьер-министр Сергей Аксенов вышел к прессе и поделился своими предчувствиями.

Сергей Аксенов, премьер-министр Автономной Республики Крым:

Просто, я уверен, мы в течение года начнем этот рост уже готовить, прогнозировать. Я не сомневаюсь, что мы на следующий год выйдем с другим бюджетом.

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:

Вот так держат оборону Севастополя. Блокпост. Отряды самообороны проверяют содержимое машин. Пока все спокойно, хотя говорят, что в день бывает до 5 ориентировок на особо опасных.

Въезд в город только через такое КПП. Буквально час назад в одной из машин нашли немало взрывчатки, удалось провокаторов обезвредить.

Сергей Гонтарь, рядовой самообороны Севастополя:

Я севастополец. Иного пути у меня просто нет. И выбора другого нет. Севастополь город особый, это русская Спарта.

Севастополь вместе со всем Крымом еще несколько недель тому объявил о неподчинение Киеву.

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:

Севастополь - Город-герой, город с особым статусом. Здесь в бухтах базируется Черноморский флот России. Кстати, за аренду украинская сторона получает около 100 миллионов долларов. Это гораздо больше, чем аренда и содержание Байконура. Новые власти полуострова предложили России напрямую платить деньги не в бюджет Украины, а в бюджет Крыма.

Севастополь, кажется, весь живет событиями воскресного дня. Целую неделю со сцены прийти на выборы призывали звезды российского шоубиза, радио сообщало новости последних часов. Прогуливаясь по бульвару, только и слышишь разговоры о России и Украине. Улыбчивые жители при беседе выдают примерно одно и то же: «Пора домой», «Нажились с мачехой, хотим к маме».

Станислав, капитан прогулочного катера «Романыч»:

Да никакого напряжения особо нет. Раньше, когда спокойно было, никто нас от этих кораблей не отгонял. А сейчас немножко боятся диверсии различных сил, поэтому нас отгоняют. (Пойдете на референдум?) Обязательно.

Молодая семья счастлива - они успели зарегистрироваться. А другие молодожены смутных времен сейчас расписаться не могут - Минюст Украины постарался. Марина встречает мужа с работы.

Андрей гражданин России, но уже лет 6 как живет в Севастополе. Супруга – украинка. Пару недель назад парень подал документы на вид на жительство. А теперь думает, наверное, напрасно только бумажки собирал.

Андрей, житель Севастополя:

Так как я не являюсь севастопольцем, ни крымчанином, ни украинцем, я, соответственно, не имею право голосовать. (А вы жену отправите голосовать?) Жену - конечно, провожу. (Будете склонять ее, за что голосовать?) Она девушка сознательная, знает и так за кого голосовать. Не нужно даже и просить.

Марина учится на инженера-кораблестроителя. На 4 курсе. И сейчас, конечно, волнительно. Как? Не пострадают ли студенты в переходный период. Дипломы с гербом какой страны получат?

Марина, жительница Севастополя:

Я заметила, у нас многие преподаватели очень рады, что мы будем в составе Российской Федерации, что наконец будет судостроения развиваться в Крыму. Я сама из Керчи, у нас есть замечательный завод - он развален, только судоремонт работает и все, хотя это судостроительный завод. Раньше он славился на весь Советский Союз, а сейчас ничего от завода не осталось. Хотелось бы, конечно, чтобы они его привели в порядок.

Суббота в Крыму – день тишины. Пускай и условно. Все-таки такое количество российских флагов, плакатов, растяжек, что появились в последнее время, за один день не убрать. 1200 участков готовятся принимать избирателей. Бюллетени напечатаны. Всего больше 1,5 миллиона экземпляров, причем они сразу на трех языках. Видать, чтобы все доходчиво поняли вопрос. И накануне первая встреча с наблюдателями. Их 135 из 23 стран мира. ОБСЕ, которое так старалось попасть в Крым еще на прошлой неделе, на приглашение крымского Парламента, ответило отрицательно. Зато приехали евродепутаты.

Матеуш Пискорски, председатель Европейского центра геополитического анализа (Польша):

В рамках краткосрочного наблюдения свыше 54 опытных наблюдателей за выборами из разных стран будут проводить так называемый краткосрочный мониторинг, который заключается в том, что они будут посещать избирательные участки. Надеемся, учитывая количество избирательных участков Автономной Республики Крым, что получится посетить как минимум 10-15% всех избирательных участков, от общего числа избирательных участков республики.

7:40 утра. За двадцать минут до открытия участка здесь, в старом городе Симферополя, уже многолюдно.

Жительница Симфирополя:

Я не могла дождаться утра, чтобы проголосовать. Проснулась, еще 5 не было.

Лариса работает на крупнейшем в Крыму машиностроительном заводе «Фиолент», продукция которого, в том числе, поступает и на белорусский рынок.

Лариса Сулыма, жительница Симферополя:

Несмотря на такую погоду, что дождь и пасмурно, настроение прекрасное. Голосовала, конечно, за Россию. Мы вместе с ней. И дай Бог всем здоровья, как говорится, мира.

Анастасия Дехтяр, корреспондент СТВ:

Вот настал день, который кто-то ждал 20 лет, а кто-то 10 дней. Несмотря на дождливое утро, первое официальное заявление Центризбиркома: явка спустя два часа от начала открытия участков колоссально высокая.

Одним из первых проголосовал и премьер-министр Крыма Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов, премьер-министр Автономной Республики Крым:

Сегодня все единодушны в одном порыве - прийти проголосовать, выразить свое мнение. Я уверен, что у крымчан есть возможность впервые сделать свободный выбор - определиться, в какой стране они хотят жить. Так что это нормально.

Поступают уже и заявления от международных наблюдателей.

Энрике Равелло, депутат парламента Испании от Каталонии:

Вы спрашиваете меня, легитимно ли сегодняшнее голосование? По-моему мнению, да.

Первые результаты общекрымского референдума должны появится ближе к утру. Тогда же огласят результаты и данные экзит-пола, кстати, его проводят по заказу информационного агентства «Крыминформ». Планируется опросить проголосовавших более чем на 200 участках.