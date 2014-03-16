Украинцы о жизни после Майдана: Национальная идея - «Дайте нам грошай», а деньги если дают, то только на развал - на нормальную Украину никто не даст

Новости Украины. Политический кризис разразился в Украине в конце ноября. Массовые протесты, названные «евромайданом», прошли по всей стране и в январе вылились в столкновения, результатом которых стали десятки жертв, а также смещение с поста президента Януковича.

Новая власть в настоящий момент ведет активным консультации со странами Запада. Последний проводит масштабные военные учения в Польше и в Черном море. В ООН Совет безопасности пытается принять резолюции по Украине. Россия заблокировала это решение.

На фоне всего этого понятно, что Украина как страна - в состоянии сильнейшего стресса. Местные медики даже констатировали увеличение вдвое за последние 3 месяца пациентов с острым инфарктом миокарда. В Киеве — сердце Украины - работает корреспондент программы «Неделя» на СТВ Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Событий, пережитых украинцами за последние несколько месяцев, хватит на увесистый учебник истории. Здесь и экономический кризис, и кризис доверия к власти, уличные беспорядки и массовые убийства, переходное правительство, угроза войны и даже раздела самой Украины на части. И всё это личная боль каждого из 45 миллионов украинцев.

В начале 20 века поэт Александр Блок призывал современников ходить и слушать революцию. В начале 21-го миллионы простых украинцев наслушались её до голодных коликов. И дело не в том, что в магазинах купить нечего, многим элементарно не за что.

Местные жители:

Зарплата маленькая. Пенсии маленькие. На эти цены просто не возможно прожить. (А как выживаете? Откуда берут деньги?) А экономят на всём. Питание какое у нас? Как мы живем? Что можем себе позволить? Вот пенсионер на тысячу гривен что может купить? За квартиру заплатить, водичка, супчик... Мясо не позволишь себе, молоко не всегда купишь. Фрукты, овощи дорогие. Ходишь и смотришь, что можно купить подешевле, что уже порченное, припорченное.

В стране, экономическое состояние которой все мировые рейтинги вот уже несколько месяцев к ряду в один голос называют не иначе как «преддефолтным»: когда курс национальной валюты неуклонно падает, цены на импортные товары растут, а вместе с ними растёт и сумма внешнего долга страны (например, за российский газ Украина уже должна почти 2 миллиарда долларов), переходное правительство рассчитывает исключительно на внешнюю помощь.

Местный житель:

Национальная идея - «Дайте нам грошай». Грошай не дадут. Это блеф. Просто так никому эта Украина не нужна. Америка и Евросоюз обещают - это всё обяцанки-цацанки. Будут тянуть, тянуть. Деньги если дают, то только на развал, на войну, на уничтожение. На нормальную Украину, на нормальных людей никто денег не даст.

Кстати, рядовые украинцы считают себя народом работящим. Их программа проста: создайте рабочие места и люди своим трудом поднимут экономику. Правда, даже экономические проблемы в последние дни отошли на второй план.

Местные жители:

Главное что бы не было войны. Не выживут не пенсионеры, никто другой.

«Абы не было войны» — на сегодня это реальная национальная идея объединившая простых людей всей Украины вне зависимости от вероисповедания, места проживания и языка.

Пётр Гаращук, член общественного Совета при Министерстве иностранных дел Украины, генерал в отставке:

Это настолько тревожно, что просто даже не передать. Многие мои друзья отправляли своих детей из Киева в деревни, боясь, что даже Киев могут бомбить.

Пропаганда работает на полную катушку. Ситуация нагнетается, враг персонифицирован. Процессы, происходящие сегодня в Украине, способны искусственно переформатировать веками сложившиеся отношения во всём регионе. И это воспринимается уже фактически как неизбежность. Сами украинцы мечтают лишь о том, чтобы в геополитических баталиях не пролилась кровь их детей.

Местный житель:

Хотелось бы, конечно, чтобы не было дальнейшей провокации и все было хотя бы на этом уровне. Хоть бы политики договаривались и не было кровопролития.

А тем временем количество военных учений вокруг и в самой Украине в эти дни было беспрецедентным. Российские войска тренируются на границе Харьковской области. Американцы, Румыны и Болгары - в Чёрном море. Те же американцы не отказались пострелять и вместе с поляками. Сами же Украинцы в пятницу провели крупнейшие за последние 20 лет манёвры практически у самой белорусской границы. За учебным танковым боем в Черниговской области следил исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов. Жители той же Черниговской области на днях получили письма из военкоматов.

Правда, пока в армию отправили только 500 бойцов охраны Майдана. На днях Верховная рада возродила Национальную гвардию и под этим предлогом из Киева вывезли часть вчерашних героев революции. Потому в Киеве на этой неделе было относительно спокойно.

Но градус напряжённости на востоке страны зашкаливал: в Харькове и Донецке в стычках между сторонниками прежней и нынешней власти погибло до 5 человек, десятки серьёзно ранены. И в улучшение ситуации, как в постоянство переменчивой весенней погоды, верится с трудом.