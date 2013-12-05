Александр Лукашенко: Беларусь гордится своими отношениями с Китаем

Новости Беларуси. Беларусь гордится своими отношениями с Китаем. Об этом заявил 5 декабря президент Александр Лукашенко на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в нашей республике Гун Цзяньвэем. Его дипломатическая миссия завершается.

Глава государств дал высокую оценку работы дипломата и высказал надежду, что тот опыт и знания, которые посол приобрел в Беларуси, позволят ему и впредь укреплять отношения двух стран. Александр Лукашенко отметил положительную динамику развития сотрудничества с КНР.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пренеприятнейшая процедура и функциональные обязанности президента – это прощаться с человеком, который был надежным другом и опорой, старался склеить отношения между государствами, в отличие от некоторых послов, которые делают совсем наоборот, и Вы их хорошо знаете. Но я очень рассчитываю, что мы с Вами прощаемся не навсегда. Я очень надеюсь, что тот опыт и те знания, которые Вы приобрели к тому большому опыту, который у вас был в Беларуси, позволит нам надеяться на то, что Вы и впредь будете способствовать укреплению отношений между Китаем и Беларусью.

Мы гордимся тем, что у нас такие отношения с этой великой державой. И очень важно, что эти отношения начали складываться не вчера и не сегодня, когда как Китай стал определяющим государством в мире. Вы очень много сделали для того, чтобы укрепить нашу дружбу. И я Вам за это от имени белорусского народа очень благодарен.

Гун Цзяньвэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Республики в Ре5спублике Беларусь:

Беларусь для меня стала действительно родной. Высокие оценки принимаю не только на свой счет, это насчет нашего Правительства, нашей страны, нашего руководства.

Ваш государственный визит в нашу страну в июле этого года. Мы тоже непосредственно принимали участие. И те договоренности, о которых вы договорились с наши президентом, Вашим другом, председателем Китайской Народной Республики, очень важны. Мы обязательно все реализуем.

Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая более 20 лет. Взаимодействие с Поднебесной – одно из приоритетных направлений внешней политики. Минск и Пекин регулярно обмениваются визитами на высшем уровне. Александр Лукашенко посещал Китай семь раз. Так, стороны приступили к разработке «дорожной карты», в КНР работают совместные предприятия по сборке сельскохозяйственной техники. В Минске с привлечением прямых инвестиций из поднебесной строятся гостиница, микрорайон, а также Китайско-Белорусского индустриальный парк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.