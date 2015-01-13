Александр Лукашенко отправил на доработку проект Декрета «О стимулировании занятости граждан»

Новости Беларуси. Социального иждивенчества быть не должно. Президент Александр Лукашенко 13 января провел совещание по проекту Декрета «О стимулировании занятости граждан». По сути, речь идет о том, чтобы заставить платить за социальные блага тех, кто не платит налоги, получает зарплату «в конвертах» или задействован в теневом секторе экономики.

Еще в октябре 2014 года президент поручал разработать меры по отношению к таким гражданам, а их в Беларуси полмиллиона. И прежде, чем подписать Декрет, глава государства пригласил тех, кто работал над проектом, чтобы еще раз обсудить документ.

15 лет назад именно этот документ – национальный паспорт – стал для нее, по сути, «трудовой книжкой». Ежедневно женщина пересекает государственную границу с целью заработать. Говорит, что весьма выгодно. Несмотря на то, что рискует, волнуется, оставить профессию «приграничного торговца» пока не готова.

«Приграничный торговец»:

Вожу сигареты. Честно скажу, больше нормы. Обратно – 2-3 кофточки на себе, пару юбочек, если повезет, бытовую технику. Например, если провезти через границу телефон сотовый, это стоит 10 долларов. Выгодно. Зарплату получаешь вовремя на государственной работе, но таких денег не заработаешь.

Бизнес предприимчивых путешественников на языке права – «незаконная предпринимательская деятельность». По результатам проверок только в 2015 году здесь выявили полторы сотни подобных фактов. Бюджет пополнили на 7 миллиардов белорусских рублей.

Дмитрий Мартиновский, начальник управления инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Брестской области:

Большинство граждан, занимающихся таким бизнесом, как правило, нигде не работают. Приобретают в собственность недвижимость, дорогостоящие автомобили. В отношении такой категории граждан проводятся мероприятия по сопоставлению сумм произведенных ими расходов с суммами официально полученных доходов.

Они не платят ни подоходных налогов, ни страховых взносов. Всего по стране таких полумиллиона – каждый десятый житель Беларуси.

В октябре 2014 года глава государства поручал Правительству совместно с Администрацией Президента разработать конкретные меры, чтобы прекратить раздавать государственные блага бездельникам.

Прежде, чем подписать документ – Декрет «О стимулировании занятости граждан» – 13 января Александр Лукашенко пригласил разработчиков проекта, чтобы еще раз обсудить все позиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Из ранее представленных Правительством предложений мною поддержаны следующие: во-первых, увеличен минимальный трудовой стаж для назначения трудовых пенсий с 10 до 15 лет. И мы договорились о том, что это первый шаг. Возможно, и не 15, а 20 лет. Отработай, а потом обращайся за пенсией. Но пока – 15 лет.

Во-вторых, на 5 лет повышен возраст для обращения за минимальной социальной пенсией при отсутствии требуемого стажа работы. Посмотрим в будущем, может, и здесь дополнительно сделаем определенные шаги. Это, кстати, позволит отодвинуть назначение пенсии тем, кто по жизни никакого вклада в экономику не внес. Пусть эта социальная пенсия и небольшая, но если посмотреть в целом выплачиваемую в месяц или в год пенсию, то это миллиарды рублей, а по году, может, и триллионы.

В-третьих, усилено влияние продолжительности трудового стажа на размер назначаемой пенсии. Больше работал – больше и пенсия. Это правильно.

Но все эти меры, если и способны оказать положительное влияние на количество трудовых ресурсов, то только в отдаленной перспективе. А нам необходимо решать проблему эффективной трудовой занятости, не откладывая в долгий ящик, то есть нам надо, заставив тех, кто не платит налоги, приносить пользу государству уже сегодня. Поможем тем, кто не может жить за свой счет, не может платить налоги: инвалиды. Социального иждивенчества быть не должно.

Ее еще в 2008 году лишили родительских прав. Наталья Суворова обязана работать по Декрету № 18, чтобы оплачивать содержание своих детей. Однако даже работу по принуждению она игнорирует.

Наталья Суворова:

Не хожу на работу из-за того, что я день не пошла на работу, второй не пошла, третий не пошла – мне уже неудобно. Два раза меня доставляли к месту работы.

Марина – медсестра в местной поликлинике, ее муж Дмитрий – слесарь на автозаводе. У молодой семьи трое детей. У каждого из них день расписан: у мальчиков – школа, секции, кружки, у родителей – работа и домашние дела. Лениться некогда. Может быть, поэтому «взрослые бездельники» у них вызывают возмущение.

Марина Моор:

Хорошие дороги, например, бесплатное медицинское обслуживание – это все налоги. Мы недавно с мальчиками были в Латвии на соревнованиях. Коснулось того, что у них медицина вся платная. И некоторые люди даже стесняются пойти к врачу, будучи больными, потому что у них нет денег. Почему мы, налогоплательщики, должны содержать кого-то, кто не работает?

Президент отметил, что такие люди, которые бездельничают, наносят большой вред обществу. Глава государства потребовал профессионально подготовить проект Декрета.

Александр Лукашенко:

Есть тема. Вы должны были представить исчерпывающий проект Декрета без всякой политики: как на нас посмотрит некая пятая колонна в Беларуси или как российские и другие СМИ нас покритикуют за это. Давайте договоримся так: вы – профессионалы. Вопросы политики, пожалуйста, адресуйте мне. Я буду принимать решение и буду учитывать политические нюансы. Без них не обойтись. Ваше дело – профессионально подготовить проект Декрета, чтобы мы спустя некоторое время, как у нас часто бывает, не обнаружили и не стали охать и ахать, что мы что-то упустили. И тогда начинаем опять кампанию по доработке и внесению изменений в существующие нормативно-правовые акты. В частности, в этот Декрет. Этого быть не должно.

Не надо ничего бояться. Кто не платит налоги, должен платить. Те, кто работают честно, часто задают себе вопрос (я это помню еще с советских времен): «Почему я должен вкалывать, работать день и ночь, а он практически имеет то же самое, ничего не делая». Это серьезная проблема, и мы ее должны решать исходя из того, как она складывается в нашем государстве. Что нам смотреть по сторонам? Те, кто нас критиковал, посмотрите, когда кризис ударил, как они сегодня действуют. Они и цены регулируют, и в открытую говорят о ручном управлении экономикой. Рыночники, где уже государственной собственности нет. Они уже частниками управляют. А когда-то нас критиковали. Поэтому нам надо меньше всего на это смотреть и решать проблемы, которые сегодня ребром стоят перед нашим обществом и нашим государством.

Одно из предложений – составить базу данных незанятых лиц и обязать их уплачивать сбор – 20 базовых величин в год. Сегодня это 3 миллиона 600 тысяч рублей.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Президент поручил, чтобы документ был исчерпывающий, полноценный для применения, без всяких оценочных норм, предельно конкретный. Проектом данного документа предлагается достаточно простой, как мы считаем, эффективный механизм. Все люди в соответствии с нашей Конституцией обязаны участвовать в финансировании государственных расходов. Если лицо не работает, занимается нелегальным бизнесом, получает заработную плату в «конвертах», соответственно, информации об уплате такими лицами налогов не будет нигде. Тогда возникает к ним законное требование об уплате соответствующего сбора.

Глава государства поручил в течение месяца доработать проект Декрета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.