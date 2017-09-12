Александр Лукашенко в Индии: Настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов

Новости Беларуси. Торжественная церемония встречи Александра Лукашенко состоялась в президентском дворце в Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главу государства приветствовали по всем канонам протокольного церемониала. В честь Президента Беларуси был дан торжественный салют. 12 сентября – основной день официального визита Александра Лукашенко в Индию. График встреч насыщенный: белорусский лидер уже провел переговоры с вице-президентом и министром иностранных дел Индии. Президентский дворец Раштрапати-бхаван в центре Дели. В нем 340 комнат и 37 фонтанов. Перед дворцом – большая площадь с Джайпурской колоной и Могольскими садами. Это особое место проведения протокольных церемониалов приема высоких иностранных гостей. От центральных ворот дворца до места встречи с руководством Индии автомобиль белорусского Президента сопровождал конный эскорт, очень эффектно и впечатляюще.

Церемония приветствия. Встречают белорусского лидера недавно избранный президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди (он на высоком посту с 2014).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень рад уже в третий раз побывать на этой древней священной земле. У нас установились очень давние, дружеские отношения, и корнями они уходят во времена лучших наших отношений – во времена существования Советского Союза. Сегодня фундаментом наших отношений является то, что у нас сотни индийских молодых людей получают прекрасное европейское образование и возвращаются на свою родину для того, чтобы поднимать ее, укреплять ее, делать независимой и суверенной. У нас есть, что предложить руководству Индии, с которым у нас сложились (особенно с премьер-министром) очень теплые, дружеские отношения. Я уверен, мы найдем свое место в этой огромной, процветающей и перспективной стране. Беларусь намерена внести свой вклад в развитие Индии. Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом высказал желание перейти на экономическую конкретику в белорусско-индийских отношениях.

Александр Лукашенко:

Не смотря на то, что мы не такая гигантская страна как Индия, сможем внести свой достойный вклад в развитие тех программ, которые у вас намечены сегодня к реализации. И действительно, настало время, когда мы должны уже разговаривать языком конкретных контрактов, а не просто направлений развития экономики. Индия – очень перспективная страна, которая, по мнению Александра Лукашенко, уже в ближайшем будущем будет определять и будущее планеты. Именно наши министерства иностранных дел должны стать движущей силой экономических отношений. Об это шла речь на встрече с главой МИД Сушмой Сварадж.

Александр Лукашенко:

Я искренне считаю, что Индия – это очень перспективная страна, которая уже в ближайшем будущем, в наше с вами время, будет определять будущее планеты. Что касается наших отношений, то хотелось бы, чтобы министерства иностранных дел Индии и Беларуси стали истинными моторами развития, придания динамики нашим отношениям. Если два министра возьмут на себя эту функцию, если они сыграют свою роль в укреплении отношений между Беларусью и Индией, поверьте: мы буквально в ближайшие годы выйдем на очень высокий уровень наших отношений. А у нас есть, что предложить друг другу. Если посмотреть в прошлое (даже недалекое прошлое, развитие суверенной Беларуси), то у нас не было никаких проблем – никогда – в отношениях с государством Индия. И не будет никаких проблем в будущем. Но чтобы здание нашей дружбы было крепким, надо под него подвести крепкий фундамент, то есть укрепить фундамент наших отношений. Ну а это – экономика, торгово-экономические отношения.

Еще утром Президент посетил место кремации Махатмы Ганди, почитаемое всеми жителями Индии – мемориал Радж Гхат. Здесь на мраморной плите высечены последние слова Отца нации, которые он сказал после ранения: «Хэ Рам!» («О Боже!»). Около памятника – вечный огонь. Александр Лукашенко возложил венок к монументу.