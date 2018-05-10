Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост премьера

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил 10 мая Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В Республике Беларусь высоко ценят отношения братской дружбы и стратегического партнерства с Российской Федерацией, вместе с которой мы реализуем масштабные интеграционные проекты. Убежден, что выработка правительствами наших государств взаимоприемлемых решений по вопросам двусторонних торгово-экономических отношений будет в полной мере соответствовать интересам народов, повышению их благосостояния», – говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Дмитрию Медведеву здоровья, удачи и реализации всех планов.