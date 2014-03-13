Репетиции выборов в местные Советы депутатов прошли в Могилевском районе

Новости Беларуси. Репетиции выборов в местные Советы депутатов 27 созыва проходят в Могилевском районе. Её участники – представители всех участковых избирательных комиссий сельских населенных пунктов. Обстановку на тренировочном участке для голосования – в сельской музыкальной школе агрогородка Буйничи – максимально приблизили к реалии. Тренинг проходит в три этапа: здесь будут созданы ситуации, которые могут возникнуть при досрочном голосовании, в день выборов при подсчете голосов и подведении результатов. Алгоритм действий, выработанный в ходе деловой игры позволяет провести свободные демократичные выборы в полном соответствии с законом, уверены участники репетиции.

Потенциальная ситуация на выборах

Здравствуйте! Скажите, я могу проголосовать, имея при себе медицинскую книжку? Нет, Вы знаете, законодательством установлены следующие документы, по которым вы можете проголосовать: паспорт или справка о потере паспорта, военный билет, служебное удостоверение, студенческий билет, пенсионное удостоверение с фотографией либо вид на жительство для граждан России.

Зоя Грицева, председатель Селецкой участковой избирательной комиссии №8 (Могилевский район):

Все жизненные ситуации, которые встречаются в день проведения выборов, мы отработали. Я считаю, что мы научились хорошо и, думаю, что выборы мы проведем достойно.

Валентина Валентюк, председатель Могилевской районной избирательной комиссии:

На территории нашего Могилевского района образовано 39 участковых избирательных комиссий. Проводятся тренинги по рекомендации центральной комиссии. Уже провели тренинги для председателей, для новых членов комиссий, для секретарей участковых избирательных комиссий. Это очень действенная и форма, которая позволяет правильно провести эти выборы в соответствии с избирательным кодексом.

Напомним, выборы в местные Советы депутатов 27 созыва пройдут в Беларуси менее чем через две недели — в воскресенье, 23 марта. У тех же, кто в этот день по каким-либо причинам не сможет сделать свой выбор, такая возможность появиться уже со следующего вторника, 18 марта. С этого дня в республике начнётся досрочное голосование. Избирательные участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.