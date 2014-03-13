Ситуацию в Украине активно обсуждают в Интернете и в экспертном сообществе

Новости Украины. Ситуация в Украине по-прежнему напряженная. Между тем, позиция Беларуси остаётся неизменной, заявил накануне Президент Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности. Украина для нашей страны является важным внешнеэкономическим партнёром. Заявления главы государства на вчерашнем заседании Совета Безопасности по ситуации в Украине и создавшихся внешних угрозах со стороны НАТО стала одной из главных тем, которую 13 марта активно обсуждают в Интернет-пространстве.

Интернет-портал CENSOR.NET.UA. Мнения пользователей

Пользователь serg:

«Дай бог, чтобы у вас и дальше был такой президент как Лукашенко. У вас сохранены социальные гарантии населения, пенсионный возраст не повышают, уровень жизни выше, выше зарплаты и пенсии, у вас нет безработицы, меньше коррупции, развитая медицина, операции делать и зубы лечить ездят к вам, у вас качественные продукты питания, у вас олигархи платят налоги, а не прячут прибыль в оффшорах. И народ у вас очень доброжелательный и спокойное общество, чистые улицы и отремонтированные дороги. Вам есть чем гордиться, ваша продукция успешно экспортируется, даже электроника развивается. Дай бог, чтобы и дальше так было и не надо этих либералов-демократов пускать, у них одно на уме, разводить страну. И правильно Лукашенко делает, что зажимает их и не пускает это зло к власти».

Пользователь Хомячок:

«У Украины самые страшные враги внутренние — коррупция и кумовство, Батька прав».

Пользователь Петро:

«Что бы не говорили, но Лукашенко пока лучший из всех постсоветских руководителей».

Интернет-портал газеты «Комсомольская правда» kp.by

Пользователь Виктор Шмыглюк:

«Молодчина, БАТЬКА! Вот так бы и все поступали! Мы один народ! Уважаю! Только вчера вернулся из Минска…красивейший город! Прекрасные люди!»

Интернет-портал газеты «Комсомольская правда» kp.by

Пользователь Igor Korneev:

«Молодец БАТЬКА правильно думает!»

Интернет-портал segodnya.ua (Украина)



Пользователь Александр Цветков:

«А может и впрямь Украину Батьке доверить? Он умеет на ноги ставить и сельское хозяйство, и промышленность».

Интернет-портал polemika.com.ua

Пользователь dawning:

«Такой не продаст свою страну. Вот это самый настоящий патриот. И молодёжь воспитывают патриотами, а у нас значение этого слова нивелировалось. Беларуси, в принципе, невозможно то, что произошло у нас».

Пользователь Ptashechka:

«Ай, бацька, молодца! Есть еще одна причина, она же главная: у Украины, к великому прискорбию, НИКОГДА не было такого хозяина, как есть у Белоруси. Белорусы, учитесь на наших ошибках и не смотрите завороженно в сторону запада ибо там нет ничего хорошего, а берегите своего Президента!»

Интернет-портал censor.net.ua

Пользователь Александр Костюк:

«Лукашенко хороший руководитель! У меня там родня живет не жалуется даже довольны! Спасибо за поддержку».

Ситуацию в Украине активно обсуждают и в экспертном сообществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всеволод Шимов, доцент кафедры политологии БГУ:

То, что произошло на Украине во многом связано с особенностям и развития этого государства в постсоветский период. В частности, с развитием так называемого олигархического капитализма, то есть когда вся крупная собственность оказалась в руках очень узкой группы лиц и государство превратилось, по сути дела, в обслуживающий такой институт при этой олигархии.

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии Управления при Президенте Республики Беларусь:

Почему в Беларуси Майдан невозможен, соответственно, вопрос простой. Кто из граждан Беларуси хочет привести нашу страну к такой же ситуации, фактически расколу государства? Думаю, что нет таких граждан в Беларуси ответственных. Одна из важнейших причин — коррупция, страшная коррупция, системная коррупция, тотальная коррупция, которая и не снилась рядовым белорусам. Были ли такие же меры борьбы с коррупцией в Украине как в Беларуси — не было.

Не остаются в стороне от развернувшейся дискуссии и обычные люди. По их мнению развития украинского сценария в Беларуси быть не может. И вот, что простые граждане думают по этому поводу.

— Александра Григорьевич, я думаю, такого не позволит. В Беларуси народ спокойный. Помочь мы им чем-то можем. Если надо будет, гуманитарную помощь, белорусы всегда рады помочь.

— Менталитет народа не тот. Ничего подобного быть не может.

— Наша власть в состоянии удержать мир в любом случае.

— Если б такой действительно президент как наш был на Украине, так и у них порядок был бы.

— Нам это не надо, люди у нас хорошие и на такое не способны. А что там творится — кошмар просто.

— Там уже давно у них идет какое-то разодинение, которое не способствует миру. Там деньги делают свое дело, а здесь все-таки как-то заботятся о народе.

— У нас все в этом плане хорошо. Я думаю, что наша страна сохранит спокойствие и всегда будет счастливой страной.