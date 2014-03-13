Прямой эфир

Каждый пятый житель Беларуси пока не определился со своим участием в предстоящих выборах

13 марта 2014 11:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Согласно результатам республиканских опросов общественного мнения, проведенных в декабре 2013 и январе-феврале 2014 года, о своей готовности принять участие в предстоящих выборах в местные советы заявили в целом по республике 73 % респондентов. Среди населения малых городов этот показатель несколько выше — около 80%.

Каждый пятый житель страны пока не определился со своим участием в голосовании. А вот в небольших населенных пунктах занимают более активную гражданскую позицию. Данные результаты подтверждают и региональные опросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Репетиции выборов в местные Советы депутатов прошли в Могилевском районе
13 марта 2014 09:34

Репетиции выборов в местные Советы депутатов прошли в Могилевском районе

Власти Крыма ожидают высокую явку на референдуме о судьбе жителей полуострова
13 марта 2014 09:32

Власти Крыма ожидают высокую явку на референдуме о судьбе жителей полуострова

Ситуация в Украине: мнения белорусов, россиян и самих украинцев
12 марта 2014 17:47

Ситуация в Украине: мнения белорусов, россиян и самих украинцев