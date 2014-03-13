Каждый пятый житель Беларуси пока не определился со своим участием в предстоящих выборах

Новости Беларуси. Согласно результатам республиканских опросов общественного мнения, проведенных в декабре 2013 и январе-феврале 2014 года, о своей готовности принять участие в предстоящих выборах в местные советы заявили в целом по республике 73 % респондентов. Среди населения малых городов этот показатель несколько выше — около 80%.

Каждый пятый житель страны пока не определился со своим участием в голосовании. А вот в небольших населенных пунктах занимают более активную гражданскую позицию. Данные результаты подтверждают и региональные опросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.