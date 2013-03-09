12 марта начнутся выборы нового папы римского

Новости мира. Выборы нового папы римского начнутся 12 марта. К такому решению после 4 дней совещаний пришли 115 кардиналов. Все они примут участие и в конклаве - церемонии выбора главы католической церкви. Однако говорить, когда мир узнает имя нового понтифика, еще рано. Голосование всегда окутано тайной. Кардиналы соберутся в закрытом помещении без доступа посторонних. Только белый дым над Сикстинской капеллой известит о том, что новый папа выбран.

Кстати, кандидаты на этот высокий пост уже известны. Некоторые эксперты называют одним из самых главных претендентов кардинала Питера Терксона из Ганы.

Напомним, Бенедикт XVI отрекся от престола 28 февраля из-за ухудшения здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.