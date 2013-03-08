Прямой эфир

Александр Лукашенко встретился в Каракасе с президентом Боливии Эво Моралесом

08 марта 2013 16:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Венесуэлы. Александр Лукашенко встретился 8 марта в Каракасе с президентом Боливии Эво Моралесом. Оба лидера находятся в столице Венесуэлы для участия в траурных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава нашего государства отметил, что много разговаривал с Уго Чавесом о Боливии. Лидеры даже выработали план совместных действий, и теперь это дело необходимо продолжить.

Александр Лукашенко заверил Эво Моралеса, что Беларусь сделает все для того, чтобы наладить с Боливией такие же отношения, как с Венесуэлой. В свою очередь президент Боливии заявил о готовности развивать двусторонние отношения с Беларусью и поблагодарил от имени всего латиноамериканского народа белорусского лидера за поддержку в этот трагический момент.

# Международное сотрудничество # Умер Уго Чавес # Беларусь-Боливия

Другие новости рубрики

Все новости
В Бельгии вышли на демонстрацию работники крупнейшей в мире металлургической компании
08 марта 2013 16:10

В Бельгии вышли на демонстрацию работники крупнейшей в мире металлургической компании

Милош Земан стал новым президентом Чехии
08 марта 2013 15:08

Милош Земан стал новым президентом Чехии

Очередь желающих проститься с Уго Чавесом растянулась на несколько километров
07 марта 2013 13:37

Очередь желающих проститься с Уго Чавесом растянулась на несколько километров