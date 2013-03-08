Тело Уго Чавеса забальзамируют и поместят под стеклом в военно-исторический музей

Новости Венесуэлы. Александр Лукашенко прибыл 8 марта в столицу Боливарианской Республики Каракас. Глава нашего государства примет участие в траурных мероприятиях в связи со смертью президента Венесуэлы Уго Чавеса. Президент Александр Лукашенко приехал на траурную церемонию вместе с младшим сыном Николаем.

Двух лидеров связывала большая дружба. По-особому теплое отношение к Беларуси лидер Венесуэлы неоднократно подтверждал конкретными делами.

В стране продолжается семидневный траур. Прощальная церемония с боливарианском лидером проходит в Венесуэльской военной академии, где стоит гроб с телом команданте.

Похорон 8 марта не будет. Решено, что тело Уго Чавеса забальзамируют и поместят в стеклянном гробу в военно-исторический музей.

Сейчас к месту скорби люди идут бесконечным потоком. Проститься с команданте пришло уже около 2 миллионов человек.

Тем временем, в Венесуэлу пребывают официальные делегации из других государств. Всего их будет более полусотни. Кубинскую группу возглавил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. Несколько часов назад прибыл и президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, делегации из Перу и Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боливарианский лидер скончался в ночь на 6 марта от тяжелой болезни, с которой долго и мужественно боролся. Уго Чавесу было 58 лет. Он был человеком-легендой, революционером, авторитетным и мудрым политиком, который смело отстаивал свои взгляды.

По поручению Александра Лукашенко, с 6 марта на три дня над зданиями резиденции Президента Беларуси и других госучреждений по всей стране приспущены государственные флаги. Всем теле- и радиоканалам рекомендовано исключить из эфира развлекательные передачи.

К посольству Венесуэлы в Минске люди несли цветы, зажигали свечи и лампады, искренне выражали слова скорби в связи с кончиной Уго Чавеса. В здании дипмиссии 6 марта была открыта книга соболезнований. На ее страницах люди пишут искренние слова о большой потере, выражают сочувствие всем венесуэльцам. Оставить запись в книге можно также 11 и 12 марта с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.