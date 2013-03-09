Александр Лукашенко простился с Уго Чавесом в Каракасе

Новости Венесуэлы. Внимание всего мира по-прежнему приковано к Венесуэле. В стране продолжают прощаться с Уго Чавесом. Гроб с телом выставлен в здании военной академии. К месту скорби люди идут бесконечным потоком. Почтить память «команданте» прибыли главы 33-х государств и правительств. Всего же Какракас посетили делегации из 55-ти стран.

Траурная церемония прощания с Уго Чавесом началась вчера днем в Каракасе. Незадолго до этого в столицу Венесуэлы один за другим прилетели главы 33-х государств и правительств. В том числе в аэропорту приземлился и белорусский борт. Президент Александр Лукашенко решил лично принять участие в траурных мероприятиях.

Президент Александр Лукашенко прибыл в аэропорт «Симон Боливар» ночью восьмого марта. У трапа белорусского лидера встречали министр иностранных дел Венесуэлы и посол Беларуси в Боливарианской Республике. Здесь же Александр Лукашенко коротко пообщался с венесуэльской прессой.

Александр Лукашенко:

Я чувствую себя не как обычно....

Двух лидеров связывала большая дружба. По особому теплое отношение к Беларуси глава Венесуэлы неоднократно подтверждал конкретными делами. В последний раз в Каракасе Президенты виделись в прошлом году. В то время Уго Чавес уже сражался с тяжелым онкологическим заболеванием. Тем не менее, продолжал активную политическую деятельность, участвовал в теледебатах... Теперь выступления «команданте» круглосуточно в венесуэльском теле- и радиоэфире. Гроб с телом Уго Чавеса выставлен в здании военной академии. К месту скорби люди идут бесконечным потоком. Двадцать шесть часов ожидания выстояли первые, кто пришел, чтобы проститься с лидером нации.

Сейчас Каракас представляет собой город, где все напоминает об Уго Чавесе. На каждой улице плакаты с портретами ушедшего Президента. Прямо у гостиницы, в которую заселились иностранные официальные делегации растяжка, на которой изображен Уго Чавес с президентом Беларуси. Официальная часть церемонии прощания длилась несколько часов. В прямом эфире за ней наблюдали зрители по всему миру.

Перед началом церемонии в зал внесли несколько венков. Среди них был и венок от Республики Беларусь и лично от Главы белорусского государства. Уго Чавес и Александр Лукашенко были очень близкими друзьями. Во многом благодаря их дружбе и активным контактам, отношения между Беларусью и Венесуэлой достигли уровня стратегического партнерства. В разы вырос товарооборот. Народы и культуры двух географически далеких стран стали ближе. На церемонии прощания Александр Лукашенко был в числе самых почетных гостей. Несмотря на большое количество присутствовавших глав государств и правительств, Президент Беларуси занимал почетное место в первом ряду среди самых близких родственников, друзей Уго Чавеса и руководства Венесуэлы. Александр Лукашенко первым из президентов нелатиноамериканских государств отдал последние почести в почетном карауле у гроба.

Эдвард Слейтер, военный помощник Президента Чили:

Непривычно видеть представителя страны, которая находится так далеко, но я считаю, что это очень правильный, очень важный поступок. Спасибо Вам, за поддержку, за помощь.

Ольга Диас Мартинес:

Мы ожидали приезда Александра Лукашенко. Это один из тех президентов, которые должны были быть здесь. Для нас очень важна эта поддержка, она будет жить в наших сердцах, в наших душах. Мы благодарны всем странах, которые приехали нас поддержать.

Александр Лукашенко в Каракасе провел переговоры с руководством Венесуэлы и президентами нескольких латиноамериканских государств. В частности, белорусский лидер пообщался с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и Председателем Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо. Обе стороны подтвердили готовность продолжать активное сотрудничество. Александр Лукашенко также пообщался с семьей Уго Чавеса, в том числе с его братом, губернатором штата Баринас Аданом Чавесом.

На встрече с Президентом Многонационального Государства Боливия Эво Моралесом, который также прибыл в столицу Венесуэлы для участия в траурных мероприятиях, достигнута договоренность о развитии белорусско-боливийских отношений по венесуэльскому образцу.

Эво Моралес, Президент Боливии:

Спасибо, господин Президент, за эту встречу, на которой мы будем обсуждать важные для нас вопросы. Мы хотим с Вами улучшить наши отношения. И я надеюсь, что за сегодняшнюю встречу мы с Вами разрешим какие-то вопросы. К сожалению, мы собрались также по такому поводу очень трагическому – потеря нашего общего с Вами друга, и хотелось бы, конечно, выразить свои соболезнования. Но, несмотря на это, мы должны сплотиться, и собраться, и быть вместе. И от лица всего латиноамериканского народа мы хотим поблагодарить Вас, что Вы поддерживаете нас в такую трудную минуту для нас, в такой момент в связи с потерей Президента Венесуэлы.

Александр Лукашенко:

Я абсолютно согласен с тобой, что мы, наверно, год назад еще не думали о том, что мы встретимся при подобных обстоятельствах. Мы очень много разговаривали с Уго Чавесом о твоей стране, мы даже выработали общие планы совместных действий. Но теперь нам придется вместе с тобой продолжать это дело. И я очень надеюсь и фактически уверен в том, что здесь будет избран президент, который обязательно будет вместе с нами реализовывать задумки Чавеса. И я хочу заверить Вас в том, что Беларусь сделаюет все от нее зависящее, чтобы у нас были отношения с вашей страной такие же, как у нас сложились отношения с Венесуэлой.

Помещение, в котором проходила церемония прощания, не смогло вместить всех желающих. В одном из залов Военной Академии была организована прямая трансляция похорон. Здесь также разместились члены иностранных делегаций. И в этом зале белорусы оставили цветы. Горе утраты переживали все. Хором пели национальный гимн Венесуэлы. Снова и снова аплодировали команданте Чавесу.

Президент Боливии просил оказать помощь в развитии сельского хозяйства, строительстве агрогородков и жилья, добыче полезных ископаемых, а также в подготовке кадров. Главы государств договорились сделать все возможное, чтобы укрепить двусторонние отношения и проанализировать проблемные моменты. Александр Лукашенко пригласил Эво Моралеса посетить Беларусь, чтобы он на месте познакомился с возможностями совместной работы. Президенты также договорились обсудить с новым руководством Венесуэлы несколько трехсторонних совместных проектов на $2-3 млрд. Планируется, что в первом полугодии на базе белорусского посольства в Венесуэле будет создана соответствующая рабочая группа, координация работы которой поручена управляющему делами Президента Беларуси, сопредседателю Белорусско-венесуэльской комиссии высокого уровня Виктору Шейману.

Состоялась также встреча Александра Лукашенко с Президентом Эквадора Рафаэлем Корреа Дельгадо. Главы государств подтвердили актуальность договоренностей, достигнутых во время недавнего официального визита Александра Лукашенко в эту страну. Рафаэль Корреа Дельгадо пообещал совершить ответный визит в Беларусь и отметил, что на следующей неделе в Эквадоре состоится заседание Совета Министров, на котором будет заслушан отчет о ходе выполнения договоренностей в рамках белорусско-эквадорских отношений.

Кроме того, Александр Лукашенко пообщался с Председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Раулем Кастро. Желание сотрудничать с Беларусью высказал и Президент Гаити Мишель Джозеф Мартелли. Он отметил, что Президент Венесуэлы Уго Чавес неоднократно очень тепло отзывался о Беларуси.

Между тем, преемственность социально-ориентированного курса Уго Чавеса — автора идеи боливарианских преобразований — будет обеспечена. По окончании церемонии прощания с президентом Венесуэлы, к присяге на посту временного главы латиноамериканской республики был приведен один из ближайших соратников команданте — Николас Мадуро. Именно его перед отлетом для лечения на Кубу в декабре прошлого года Чавес назвал своим политическим наследником. Первым официальным распоряжением нового главы государства стало обращение к Центризбиркому с просьбой назначить внеочередные выборы «как можно скорее». В речи после принятия присяги Николас Мадуро поклялся семье Уго Чавеса и народу страны «продолжать начинания ушедшего лидера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.