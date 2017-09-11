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11 сентября начинается официальный визит Александра Лукашенко в Индию

11 сентября 2017 07:24
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Новости Беларуси. Развитие белорусско-индийских отношений и сотрудничество в формате евразийской интеграции. Главные политические новости в ближайшие дни будут приходить из Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня начинается официальный визит Александра Лукашенко в Индию.

11 сентября начинается официальный визит Александра Лукашенко в Индию-1

У главы государства запланирована большая переговорная программа и ряд официальных встреч, в том числе на высшем уровне. Президент встретится со своим индийским коллегой и премьер-министром Индии. Основные темы переговоров – развитие двустороннего сотрудничества в экономике, политике, сфере науки и технологий.

Стороны также обменяются взглядами по международной повестке дня.

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Индия

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