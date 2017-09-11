11 сентября начинается официальный визит Александра Лукашенко в Индию

Новости Беларуси. Развитие белорусско-индийских отношений и сотрудничество в формате евразийской интеграции. Главные политические новости в ближайшие дни будут приходить из Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У главы государства запланирована большая переговорная программа и ряд официальных встреч, в том числе на высшем уровне. Президент встретится со своим индийским коллегой и премьер-министром Индии. Основные темы переговоров – развитие двустороннего сотрудничества в экономике, политике, сфере науки и технологий.