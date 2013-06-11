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11 июня - ровно 20 лет с момента установления дипломатических отношений между Беларусью, Азербайджаном и Арменией

11 июня 2013 08:05
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Новости Беларуси. Два десятилетия тесного и плодотворного сотрудничества. 11 июня - ровно 20 лет с момента установления дип-отношений между Беларусью и двумя стратегическими партнерами — Азербайджаном и Арменией. Со знаменательной датой Президентов этих стран Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна поздравил Глава белорусского государства Александр Лукашенко.

Отношения между странами динамично развиваются. Так, в прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном превысил 220 миллионов долларов. В основе нашего экспорта — аппаратура, стройматериалы, тракторы, двигатели. А в Армению мы поставляем шины, грузовики, нефтепродукты и лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Армения

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