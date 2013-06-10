10 июня Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо укреплять эффективность вертикали власти, уделяя особое внимание кадровому вопросу. Об этом заявил Александр Лукашенко, рассматривая кандидатуры на новые должности. Глава государства назначил помощником Президента по экономическим вопросам Кирилла Рудого, а также помощников Президента – главных инспекторов по Брестской и Гродненской областям.

Павел Коршунович назначен судьей и председателем Минского городского суда. Владимир Сулимов – первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета.

Кроме этого, глава государства дал согласие на назначение еще некоторых чиновников на местах и ведомствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощник Президента — должность, требующая больших знаний, опыта и таланта эффективного аналитика. Можно сказать, что кадровый день Главы государства начался с рассмотрения и назначения кандидатуры Кирилла Рудого на должность помощника Президента по экономическим вопросам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня прельщает то, что этот человек, который прекрасно знает сферу экономики, теоретическую. Я думаю, человек ученый не может оставить без внимания те процессы, которые происходили в КНР. Нам они интересны.

Перед помощниками Президента в регионах всегда стоят непростые задачи. Надо досконально владеть информацией на местах, притом, что какого-то мощного чиновничьего аппарата для этого у главного инспектора нет. Ставку такой специалист делает на собственный интеллект и опыт, а также мнение экспертов. Дмитрий Гоборов назначен главным инспектором по Брестской области, а Владимир Доманевский — по Гродненской.

Александр Лукашенко:

Ваши должности стоят особняком. Это связано с тем, что нам надо укреплять эффективность вертикали власти, во-первых. Во-вторых, сейчас нам нельзя допустить ошибок в кадровом отношении. Кроме того, что вы помощники будущие, вы еще и инспекторы по кадрам. И это главная ваша работа. Вам предстоит взять под контроль кадровые назначения на местах. И ситуация для вас будет сложна тем, что вы практически не знаете тех областей, куда вы направляетесь. Но я это делаю специально. Я беру кадры из других областей, допустим, с Могилевской, и направляю в Гродненскую область, чтобы не было круговой поруки, чтобы инспектор будущий не был связан с руководством области. Губернаторы это прекрасно понимают, что помощник Президента в области, инспектор по вопросам кадров - это глаза и уши Президента РБ на конкретной территории.

Владимир Доманевский, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Гродненской области:

Через кадры надо будет решать все экономические задачи, которые стоят. И учитывая то, что Президент поинтересовался положением дел в Слуцком районе, а это довольно крепкий район Минской области, и отметил, что тот опыт, который сейчас имеется по работе в этом регионе, надо в сравнении посмотреть и по Гродненской области - он четко акцентирован внимание – через кадры, которые работают на Гродненщине.

Владимир Сулимов назначен - первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета, а Павел Коршунович, руководивший судом Партизанского района столицы, возглавит Мингорсуд.

Александр Лукашенко:

Вы уверены, что Павел Иванович не дрогнет в сложной обстановке и будет следовать духу и букве закона?

Валентин Сукало, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Абсолютно уверен. Человек проверенный. 19 лет работаете у нас. Прошел и судебную работу, и административную. Был в Минском городском суде, его там все знают. Умный и ответственный профессионал. Тут нужны умные, смелые, иногда нестандартные решения. Вот он полностью этому соответствует.

Александр Лукашенко:

Он, конечно, честным и справедливым должен быть, и его действия должны соответствовать, прежде всего, закону. Меня часто обзывают разными словами, но никогда председатель не скажет, что я снял трубку и позвонил ему по какому-то делу. Если у преседателя есть вопрос, он Президенту задаст этот вопрос. Мое дело оградить суды от воздействия всякий телефонных звонков. это вообще недопустимо

Павел Коршунов, судья и председатель Минского городского суда:

Внесены изменения в законодательство с целью оптимизации работы судов. И сейчас задача судов стоит максимально точно применять эти изменения на практике, для того чтобы граждане в максимально краткое время могли получить эффективную судебную защиту.

Дано согласие главы государства на назначение Василия Акулича первым заместителем председателя Минского облисполкома. Мирослава Саросека - председателем Ошмянского райисполкома. Виктора Лавриновича - главой администрации Ленинского района Могилева. Вячеслав Езерский войдет в состав Брестского облисполкома, Александр Неверовский — Могилевского.

Василий Акулич, первый заместитель председателя Минского облисполкома:

Президент Республики Беларусь поставил задачу подтянуть северные районы Минской области. Юг у нас более или менее в порядке. То есть мы сельхозники, по большому счету. Должны работать на земле и получать нормальный результат. И как можно больше продукции отправлять на экспорт. Это одна из основных задач Минской области.

Государственный комитет судебных экспертиз пополнится новыми специалистами. Вадим Лагуновский возлавит управление по Брестской области, Юрий Щетько - по Витебской, Вячеслав Близнец - по Гомельской, Петр Врублевский по Гродненской, Николай Плотницкий - по Минской, Николай Кулинчик - по Могилевской области, а Николай Талецкий - по Минску.

Олег Балицкий будет руководить предприятием «Белгеодезия», а Руслан Сороковой «Гомельским ПО «Кристалл» - управляющий компании холдинга «Кристалл-холдинг». Одобрена кандидатура Игоря Пуркалика на должность начальника департамента правового обеспечения Постоянного комитета Союзного государства.