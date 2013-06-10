МВД Беларуси в составе межведомственной комиссии должно дать анализ ситуации в строительстве и промышленности

Новости Беларуси. МВД в составе межведомственной комиссии должно дать анализ ситуации в строительстве и промышленности. Об этом 10 июня заявил президент в ходе рабочей встречи с Министром внутренних дел. В центре внимания также были вопросы реформирования и оптимизации в системе МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич доложил главе государства о текущей оперативной обстановке и раскрываемости преступлений. Министр отметил, что практически на 19% снизилось количество сообщений о преступлениях, поступивших в органы внутренних дел.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы вчера договорились с рядом высокопоставленных работников Администрации Президента, Комитета госконтроля, подключили правоохранительные органы.

Я хочу проанализировать ряд у нас направлений деятельности в государстве. Промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство, строительство и так далее. Притом, надо выработать и поднять на поверхность целый пласт проблем, которые там существуют. В данном случае начнем со строительной отрасли, поскольку мы недавно некоторые вопросы обсуждали. Тот уровень строительства, который существует в нашей стране, абсолютно недопустим. Полная расхлябанность и разболтанность, коррумпированность. Я уже не единожды это говорил. Поэтому нужно весь пласт проблем поднять на поверхность, привести в чувство строительную отрасль, особенно чиновников, которые там заняты, и принять соответствующие меры. И примерно в сентябре мы выйдем на фундаментальное совещание на уровне Президента по обсуждению этих вопросов. Это как пример одного из направлений, которое подлежит обсуждению.

Дальше пойдет коммунальное хозяйство. Мы договорились по сельскому хозяйству. Надо посмотреть, чем там занимаются наши руководители. И другие сферы. И без милиции эти пласты мы не поднимем.

Поэтому хотелось бы, чтобы комиссия, которая будет создана, и люди ваши там поработали, способные люди, понимающие сферы, которые будут изучаться, и вся система МВД поработала на то, чтобы изучить и принять решение по этим направлениям. Нужен серьезный анализ ситуации для принятия решений. Поэтому нужны хорошие кадры оперативников, нужны люди, которые в экономике разбираются, посмотреть, старым языком говоря, на наших работников ОБХСС, как раньше они были, ныне ОБЭП и другие, чтобы они серьезно занялись этими проблемами и были опорой при рассмотрении многих вопросов, которые будут подняты.

Уже сейчас готовится доклад на мое имя, допустим, по строительной сфере. Если есть какие-то факты, недостатки, мы их должны выявить. Подключитесь к этой работе.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

В настоящее время идет постепенное снижение количества обращений граждан, то есть поводов у наших граждан для обращения к правоохранителям становится меньше. Это объективно. В какой-то степени это связано с работой Министерства внутренних дел, в какой-то степени, подчеркиваю. Вместе с тем, я докладывал о раскрываемости отдельных видов преступлений (тяжких, особо тяжких), общей раскрываемости, вопросы профилактики Министерства внутренних дел. И с точки зрения чего мы добились за это время по реформированию.