100-тысячные марши протеста в Греции. На улицах пожары, атаковано здание Парламента, полиция разгоняет анархистов газом, транспорт парализован

В Греции – очередная всеобщая забастовка. На протяжении 48-ми часов из страны невозможно будет ни уехать, ни уплыть, ни улететь – отменены сотни авиарейсов, остановлено движение городских и международных маршрутов. Закрыты многие магазины и офисы.

Более 100 тысяч жителей Афин вышли на центральную площадь города, чтобы выразить недовольство экономической политикой правительства. Вместе с лозунгами в ход пошли и бутылки с зажигательной смесью, которыми радикально настроенная часть протестующих забросали здание парламента. Полиция для разгона анархистов была вынуждена применить слезоточивый газ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Десятки тысяч протестующих вышли и на улицы второго по величине города страны - Салоник. Причина – правительство Греции намерено провести через парламент новый проект по сокращению зарплат и пенсий, а также увольнению десятков тысяч госслужащих. Накануне во время заседания депутаты в целом одобрили документ. Решающее голосование намечено на сегодня. На такие не популярные меры руководство страны идёт, чтобы получить от Евросоюза и МВФ очередной 8-миллиардный транш кредита.

Столкновения с полицией продолжались до глубокой ночи. Протестующие, вооруженные кувалдами и топорами, громили всё на своём пути: разбиты витрины магазинов и госучреждений,сожжено несколько десятков автомобилей. Есть пострадавшие.