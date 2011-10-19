Депутаты Палаты представителей разработают законопроекты, необходимые судебной системе Беларуси

Руководители Верховного, Конституционного и Хозяйственного судов высказали свои пожелания депутатам Палаты представителей Национального собрания. В Доме правосудия 18 октября говорили о реформировании судебной системы в Беларуси служители Фемиды и парламентарии.

В свою очередь депутаты разработают законопроекты, необходимые судебной системе страны.

Напомним, на прошлой неделе Президент утвердил Послание о перспективах развития системы общих судов Беларуси. В нем содержатся конкретные поручения по улучшению деятельности общих судов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии по законодательству и судебно-правовым вопросам Палаты представителей Национального собрания РБ:

Я думаю, что на этом семинаре нам удастся принять какие-либо рекомендации по укреплению взаимосвязи, чтобы судебная система в Беларуси работала эффективно, качественно, чтобы повышался доступ к правосудию и доверие граждан.

Зинаида Мандровская, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду, социальной защите, делам ветеранов и инвалидов Палаты представителей Национального собрания РБ:

Обязательно будем вносить изменения в закон о наркотических веществах, чтобы проводилось лечение людей от этой пагубной зависимости. Все общество должно быть настроено против применения этих веществ молодыми людьми.